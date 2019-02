Flavia Vento: “Io vittima di bullismo”/ “Mi hanno tirato uno schiaffo, ho sofferto in silenzio” (Vieni da me)

Flavia Vento ospite della puntata odierna di Vieni da me, programma condotto da Caterina Balivo e in onda su Rai Uno. La showgirl ha risposto a diverse domande della presentatrice: «Se sono mai stata scorretta con altre donne? No, mai, anzi fin troppo corretta: ho dato pure troppo alle mie amiche che non se lo meritavano. Ho dato troppo, ho dato di più agli altri che il contrario: sono sempre state invidiose, volevano sempre fregarmi il fidanzato, non so perché. In classe ho sofferto di bullismo, mi parlavano pochissimo e ho sofferto molto: c’era sempre una sorta di gelosia, avevo poche amiche». Prosegue la Vento: «Dalle mie compagne di classe, mi prendevano in giro: l’ho sofferto molto al Liceo quando facevo la modella, erano invidiose. Non mi parlavano, una volta mi hanno dato pure uno schiaffo». Una sofferenza che non ha condiviso con nessuno: «Sono stata molto in silenzio, non ho parlato con nessuna di questa cosa e lo rimpiango: bisogna lanciare un appello anche nelle scuole, bisogna controllare questi fatti perché si portano dietro per molto tempo».

“MI PENTO DEL CALENDARIO E DI LIBERO”

Cosa rimpiange Flavia Vento? Ecco le parole dell’ex modella: «Non mi devo vergognare di niente, non rimpiango niente. Anzi sì: rimpiango che a 20 anni ho fatto delle foto osè, un calendario con foto bellissime ma che non rifarei. Nel 2000 andavano di moda i calendari, ora mi sento più pudica: non farei vedere più il mio corpo. Tornassi indietro non farei vedere il mio corpo a milioni di italiani, mostrarsi così non va bene». Una battuta sul recente scontro a distanza con Teo Mammuccari: «Mi ha scritto, ma io non ho parlato male di lui: credo che però quel ruolo sotto il tavolo era un po’ riduttivo rispetto a quello che ero e che facevo. Se voleva elargire la mia bellezza, poteva farmi fare un ballo. Sentirmi dire che ero una scema non è bello, Striscia ci ha anche giocato su questa cosa». La Vento, in passato al centro delle polemiche per l’affaire Francesco Totti, ha sottolineato: «Ho fatto un percorso lungo per arrivare a queste mie decisioni, a 40 anni ho capito».

