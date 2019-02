Sonia Pattarino/ Video, lacrime in studio: “Io divento cattivo e lei la vittima!” (Uomini e donne)

Ivan Gonzalez dovrebbe essere l’ultimo a fare la sua scelta a Uomini e donne e questo perché è arrivato dopo ma senza regalare molte emozioni al programma e a questa parte di edizione. La scelta avverrà nel prime time di Canale 5 e, secondo le ultime anticipazioni, sembra proprio che Ivan farà la sua scelta a inizi marzo, ma chi arriverà al suo fianco nel prime time? Sonia Pattarino sembra essere una delle corteggiatrici in pole per la scelta dello spagnolo ma nella puntata di oggi di Uomini e donne i due arriveranno nuovamente allo scontro e tutto per via delle lacrime della bella moretta. Il video anticipazioni della puntata del trono classico che potete vedere qui, non solo si vede la corteggiatrice nuovamente in lacrime per via dello scontro con Ivan ma anche il tronista che si dice stufo di questa situazione.

SONIA PATTARINO ANDRA’ VIA?

Il pomo della discordia è l’arrivo di Natalia. La bella corteggiatrice ha messo in crisi Ivan Gonzalez rompendo gli equilibri che si erano creati e proprio con il bacio tra i due, Sonia Pattarino ha ormai perso la pazienza. Lei continua a urlare e strepitare e dopo l’ennesimo scontro dovuto proprio a Natalia, la bella corteggiatrice è finita in lacrime. Il video mandato in onda a fatto perdere la pazienza a Ivan che alla fine ha ammesso che questo continuo piangere di Sonia lo sta annoiando soprattutto perché lei diventa la vittima e lui il carnefice e non è così visto che lui sta vivendo al massimo il suo percorso. Proprio nei giorni scorsi il tronista si era sbilanciato con Sonia affermando: “Mi sta portando a vedere delle cose in modo diverso, un modo che io non conoscevo e per questo ti ringrazio”. L’arrivo di Natalia cambierà davvero tutto?

