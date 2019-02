Ultimo, duetto con Fabrizio Moro/ Video: “Non potevo non portare mio fratello sul palco” (Sanremo 2019)

Per la serata dedicata ai duetti, Ultimo duetterà in coppia con Fabrizio Moro sulle note del brano “I tuoi particolari”. I due artisti tornano sul “luogo del delitto”, il prestigioso palco del Festival di Sanremo 2019, esattamente a un anno di distanza dalle rispettive vittorie, il primo nella categoria dedicata ai Giovani, il secondo in coppia con Ermal Meta tra i Big. Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla loro nuova e attesissima collaborazione? A rispondere a questa domanda è il cantante in gara, che ha anticipato a Rockol.it un’esibizione da non perdere: “Abbiamo preparato un duetto molto intimo, molto acustico“, conferma Ultimo in una recente video intervista – mi sono fatto consigliare da Fabrizio su molte scelte, sul duetto, come è giusto che sia e sono contento che lui abbia partecipato così tanto nella scelta di tante cose e di tanti particolari”.

Ultimo: “Moro? È una persona squisita”

Questa sera li vedremo duettare sul palco del Festival di Sanremo 2019, ma non è la prima volta che Ultimo e Fabrizio Moro collaborano alla realizzazione di un’esibizione. Il loro sodalizio artistico ha avuto infatti inizio nel maggio del 2017 quando Moro, in occasione del concerto al Palalottomatica di Roma, ha invitato il suo più giovane collega ad aprire il suo spettacolo. A poche ore dalla nuova performance che li vedrà esibirsi sul palco dell’Ariston, Ultimo ha ricordato quei momenti in un’intervista concessa a Radio Italia: “è stato importantissimo. Poi mi ha sempre dato consigli e sempre sostenuto“, ha confermato l’artista rivelando che significa per lui avere al suo fianco un artista come Moro. “Sono una persona che cerca molti consigli, e ne chiedo soprattutto a lui. Si presta molto a rispondere. È una persona squisita“.

“Andiamo ad emozionarli!”

A unire Ultimo e Fabrizio Moro c’è oggi un sentimento di profonda amicizia che trascende la comune passione per la musica. A confermarlo è stato proprio il cantante in gara al Festival di Sanremo 2019, che in un’intervista concessa a Radio Italia ha ribadito: “Continuo ad andare ai suoi concerti: lo stimo come artista e come persona”. Oggi, ha confermato infatti l’interprete, il loro rapporto è più simile a un legame di parentela che a un’amicizia: “Lo prendo in giro e dico che è più un papà che un fratello maggiore“. Proprio per questo motivo, non poteva che pensare a lui per la serata dei duetti sul palco dell’Ariston. Ecco le parole condivise sui social in uno scatto che ritrae i due cantanti vicini: “Non potevo non portare un fratello sul palco di Sanremo nella serata dei duetti – si legge in un post pubblicato da Ultimo su Instagram – Andiamo ad emozionarli Fab“. Di seguito il video ufficiale del brano “I tuoi particolari“.

Video Sanremo 2019: Ultimo canta “I tuoi particolari”





