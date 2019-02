Cake Star 2019/ Anticipazioni 22 febbraio: sfida tra le pasticcerie di Bergamo

Dopo il grande successo della scorsa edizione, Cake Star è tornato con un’edizione tutta nuova per cercare la migliore pasticcerie di dodici nuove città. Al timone del programma ci sono ancora Damiano Carrara e Katia Follesa che, ogni settimana, scendono in pista per guidare la sfida tra tre pasticceri di una determinata città. Nella puntata in onda oggi, venerdì 22 febbraio, alle 21.10 su Real Time, Damiano Carrara e Katia Follesa giungeranno a Bergamo dove e pasticcerie di Brembate Sopra, Ranica e Paladina si sfideranno a colpi di dolce per conquistare il palato dei rivali, ma soprattutto per ottenere la fiducia del pastry chef Damiano Carrara e della cliente d’eccezione Katia Follesa. Anche questa sera, a sfidarsi saranno tre delle migliori pasticcerie di Bergamo. Chi porterà a casa la vittoria?

CAKE STAR 2019: LE PASTICCERIE IN GARA

Nella nuova puntata di Cake Star 2019 si sfideranno la MG² Pasticceria Caffetteria di Brembate Sopra, la Pasticceria Cortinovis di Ranica e la Pasticceria Bonati di Paladina. La MG² Pasticceria Caffetteria nasce a Bergamo nel 1978. Propone ai propri clienti una vasta scelta di prodotti di alta pasticceria ed è considerato il luogo ideale per ritrovi e incontri di lavoro. La pasticceria Cortinovis propone una vasta scelta di bontà fra torte, semifreddi, pasticcini, cioccolato di produzione propria, praline, macarons e pasticceria mignon. La Cortinovis è famosa per aver vinto numerosi premi internazionali, l’ultimo dei quali le “Tre torte” della guida Pasticceri & Pasticcerie del Gambero Rosso 2016. La Pasticceria Bonati nasce nel 1955 per soddisfare la passione di Tiziano Bonati ed oggi rappresenta un’attività di famiglia in cui lavorano anche i figli Chiara e Andrea. Negli ultimi anni, la pasticceria ha sviluppato un’attenzione particolare per la scelta delle materie prime prestando particolare attenzione anche alle esigenze delle persone con intolleranze.

CAKE STAR 2019: LA GARA

Le pasticcerie in gara si sfidano attraverso il cabaret delle paste e il fatidico “pezzo forte” ovvero una torta che rappresenta l’essenza del pasticcere. L’obiettivo è riuscire a conquistare il paato non solo di Damiano Carrara, attento agli ingredienti scelti e alla presentazione dei piatti, ma anche quello della cliente d’eccezione Katia Follesa e degli altri pasticceri. Al termine della prima fase, i due migliori pasticceri conquistano il pass per il duello finale sfidandosi con la creazione di un dolce che deve essere preparato utilizzando i tre ingredienti principali indicati da Damiano Carrara. Solo il migliore porterà a casa il trofeo di Cake Star e un premio in denaro di 2mila euro.



