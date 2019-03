Ferdinando e Edi, Non ho l’età/ Video: “Il nostro amore nato in una Milonga”

Oggi a “Non ho l’età” va in onda il racconto della storia d’amore tra Edi e Ferdinando. Nel breve video di anticipazione pubblicato dal programma di Raitre sulla sua pagina Facebook, si parla delle due cose che hanno fatto scoccare l’amore tra i due, cioè la sensualità del tango e un paio di sandali rossi. «A febbraio sono uscita per la prima volta in una Milonga, si chiama così il luogo dove si balla il tango argentino. E li ho conosciuto Ferdi», racconta Edi in un estratto dell’intervista che andrà in onda stasera. «Erano già 8 anni che ballavo il tango argentino, però non avevo ancora trovato la compagna giusta. Una mia amica di Milano era brava, ma era appunto di Milano. Siamo andati a ballare in una Milonga a Bassano. Prima di finire ho buttato lo sguardo su un paio di scarpe con una fascia rossa davanti», racconta Ferdinando. Edi ci scherza su: «Si è innamorato non tanto di me quanto dei miei sandali! Portavo questi sandaletti rossi con dei fiocchi perché non avevo ancora le scarpe adatte al tango». E infatti lui le dice sempre che l’ha invitata ad uscire per i sandali. «Grazie tante!», scherza lei.

FERDINANDO E EDI A NON HO L’ETÀ: “IL NOSTRO AMORE NATO IN UNA MILONGA”

Dopo il successo della prima stagione, “Non ho l’età” torna su Raitre con nuove coppie over 60 che stanno vivendo un nuovo amore e che hanno voglia di raccontare la loro relazione e la loro storia di coppia. Innamorarsi e amarsi dopo i sessant’anni non è più tabù, anzi in Italia l’amore nella terza età rappresenta un fenomeno sociale nuovo e inedito che si va diffondendo da nord a sud, nelle grandi città e nei piccoli paesi, coinvolgendo tutti i ceti sociali. Il programma “Non ho l’età” dunque racconta di questi formidabili over 60 e delle loro vite che si intrecciano con la storia d’Italia tra le due guerre mondiali, la ricostruzione, il boom economico e la crisi del nuovo Millennio. Quella che fa il programma è una narrazione a tratti spiazzante, ma senza dubbio diversa, della terza età attraverso il racconto appunto di un fattore positivo, cioè l’innamoramento e l’amore. Il programma è tecnicamente un “factual”, racconta cioè la realtà.





