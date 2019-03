Mahmood/ Video, il vincitore del Festival tra i giovani come ospite! (Sanremo Young)

Mahmood sarà uno degli ospiti della terza puntata di Sanremo Young che andrà in onda questa sera, venerdì 1° marzo, su Rai 1 con la conduzione affidata ad Antonella Clerici. Alessandro Mahmood doveva già essere ospite del programma in occasione della prima serata, ma non ha potuto partecipare a causa dell’influenza. Con tutta probabilità, Mahmood eseguirà insieme ai ragazzi di Sanremo Young “ Soldi”, il pezzo con il quale ha di recente vinto la 69esima edizione del Festival di Sanremo. Nel corso degli ultimi tempi, Mahmood è stato sempre al centro dell’attenzione e non soltanto per il suo sorprendente successo sanremese, che ha generato diverse polemiche a causa della modalità di voto.

Mahmood, Sanremo Young: ripubblicato Gioventù bruciata

Lo scorso 22 febbraio, il 26enne Mahmood, oggi a Sanremo Young, ha ripubblicato il suo primo EP, intitolato Gioventù bruciata. Il disco contiene l’omonimo pezzo presentato a Sanremo Giovani e, ovviamente, Soldi. Fra le altre tracce, desta sicuramente interesse il duetto con il rapper Fabri Fibra nel pezzo Anni 90, scritto a quattro mani dai due artisti. Ora l’attenzione di Alessandro è diretta verso l’Eurovision Song Contest 2019, che si terrà nel prossimo mese di maggio a Tel Aviv, in Israele. Nel frattempo è stato oggetto di diversi gossip riguardanti la sua vita privata. Massimo riserbo per quanto riguarda sia l’orientamento sessuale, sia l’eventuale presenza di una persona importante nella sua vita. Tuttavia, il ragazzo sa il fatto suo e non ha nascosto la sua forte personalità.

