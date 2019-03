Belen Rodriguez/ Foto, romantica sui social: messaggio per Stefano De Martino?

Belen Rodriguez riscopre il suo lato romantico su Instagram. La showgirl argentina, su Instagram, ha pubblicato una foto in cui indossa un abito molto semplice, ma estreamamente elegante e sensuale. Lo scatto è accompagnato da una sola parola che non è passata inosservata agli occhi dei fan che attendono di scoprire cosa stia davvero accadendo nella vita privata della loro beniamina. “Romantica”, scrive Belen Rodriguez nella didascalia che accompagna la foto. Un dolce messaggio che va ad unirsi a quelle scritti dalla stessa showgirl nei giorni precedenti. “Non prendere mai decisioni basate sulla paura. Prendi decisioni in base all’aspettativa e alla possibilità. Prendi le decisioni in base a ciò che vuoi che succeda, non a ciò che non vuoi”, aveva scritto la Rodriguez su Instagram Stories qualche giorno fa. In un post successivo aveva aggiunto: “Innamorati del processo che ti trasforma nella migliore versione di te stessa”. Saranno messaggi scritti a caso o avranno un destinatario preciso?

BELEN RODRIGUEZ ANCORA INNAMORATA DI STEFANO DE MARTINO?

I fans di Belen Rodriguez non hanno dubbi: la showgirl argentina è ancora innamorata dell’ex marito Stefano De Martino. Il conduttore di Made in Sud è l’unico uomo con cui Belen ha messo al mondo un figlio, Santiago, che compirà sei anni il prossimo 9 aprile e, probabilmente, se il matrimonio non fosse finito, sarebbe arrivato anche il secondo figlio. Sia Belen che Stefano non hanno mai nascosto il desiderio di avere altri figli. Dopo essersi lasciati, nessuno dei due è riuscito a trovare una persona con cui allargare la famiglia e i fans sono sicuri che i due siano destinati a tornare insieme. Ad alimentare le speranze di tutti i romantici sarebbero gli occhi della Rodriguez che, secondo i followers, hanno la forma a cuore ogni volta che trascorre del tempo con l’ex marito. Per il ritorno di fiamma, dunque, sarà solo questione di tempo?

