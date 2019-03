La porta rossa 2, quinta puntata/ Anticipazioni: Anna scopre la verità su Rambelli

Mercoledì 13 marzo, alle 21.20 su Raidue, va in onda la quinta puntata de La porta rossa 2, la fiction ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi che ha i suoi attori principali in Lino Guanciale e Gabriella Pession che interpretano rispettivamente il commissario Leonardo Cagliostro che, dopo essere stato ucciso nel corso di un’operazione solitaria di polizia, non ha superato la famosa porta rossa restando sulla terra per proteggere prima sua moglie Anna e poi sua figlia e Anna Mayer, moglie di Cagliostro che, in questa seconda stagione, sta cercando in tutti i modi di dimostrare la propria innocenza. Dopo il successo ottenuto dalla prima stagione, i nuovi episodi non stanno portando a casa gli ascolti della scorsa stagione. La quarta puntata, infatti, è stata seguita da 2.463.000 spettatori pari al 10.4% di share. Nei due episodi in inda questa sera, Anna continuerà a portare avanti la sua fuga, mentre tra Vanessa e Cagliostro quacosa si romperà. Ma cosa accadrà esattamente? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

LA PORTA ROSSA 2 ANTICIPAZIONI: VANESSA E CAGLIOSTRO LITIGANO

Nel primo episodio in onda questa sera, Vanessa continuerà a frequentare Federico. La ragazza, però, non fidandosi totalmente di lui e timorosa che non le stia raccontando la verità sui suoi poteri medianici, evocherà l’aiuto di Cagliostro. La decisione di chiamare Leonardo, però, arriverà nel momento meno opportuno. Cagliostro che, durante la sua nuova vita da fantasma ha sempre potuto contare sull’aiuto di Vanessa, stavolta avrà una reazione rabbiosa nei confronti della giovane. Cagliostro, infatti, reagirà malamente alla richiesta di aiuto della ragazza perchè stava seguendo alcuni membri della Fenice che si erano dati appuntamento. I due, così, litigheranno, ma Cagliostro non si darà per vinto e, con l’aiuto di Eleonora scoprirà tutti i componenti della pericolosa confraternita… Anna, nel frattempo, continuerà ad essere latitante decisa a dimostrare la propria innocenza e quella di Piras. La Mayer, così, dopo aver capito chi ha aiutato Rambelli a farsi assolvere, contatterà Jamonte.

NUOVE SCOPERTE PER CAGLIOSTRO

Nel secondo ed ultimo episodio della serata, Cagliostro, con l’aiuto di Eleonora, cercherà di far parlare Don Giulio mettendolo alle strette. Il sacerdote sa sicuramente qualcosa in più rispetto a quello che racconta e sia Eleonora che Cagliostro non intendono arrendersi sperando di convincerlo a vuotare il sacco. Il sacerdote, così, deciderà di fare i conti con la propria coscienza raccontando quello che sa. Grazie alle parole de sacerdote, Cagliostro arriverà a mettere insieme altri pezzi del puzzle. Eleonora e Cagliostro, inoltre, riveleranno a Stella e Paoletto che dietro la Confraternita Fenice c’è una persona molto potente. I due, così, nello svolgimento delle loro indagini, dovranno muoversi con molta cautela.



© RIPRODUZIONE RISERVATA