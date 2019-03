La porta rossa 2, quarta puntata/ Anticipazioni: Anna in pericolo, Rambelli assolto?

Mercoledì 6 marzo, in prima serata su Raidue, va in onda la quarta puntata de La porta rossa 2, la fiction noir interpretata da Lino Guanciale e Gabriella Pession nei panni del commissario Cagliostro e della moglie Anna e ideata da ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. La seconda stagione de La porta rossa che, durante la messa in onda della prima stagione ha conquistato pubblico e critici, si avvia verso il gran finale, ma sono ancora tanti i nodi da sciogliere. Il processo per la morte di Cagliostro, dopo la confessione di Vanessa che ha raccontato di vedere e parlare con il fantasma del commissario ucciso durante un’operazione di polizia solitaria, è ormai inquinato mentre i pericoli per Anna sono sempre dietro l’angolo. Cagliostro riuscirà a salvare la moglie, la figlia e, contemporaneamente, a portare a galla la verità sul proprio omicidio?

LA PORTA ROSSA 2, ANTICIPAZIONI

PRIMO EPISODIO –Anche la quarta puntata de La porta rossa 2 sarà formata da due episodi. Nel primo, Cagliostro sarà sempre più preoccupato per il futuro della sua bambina. Il giorno in cui la piccola è nata, infatti, il commissario ha avuto la visione del rapimento di sua figlia. Nonostante sia passato del tempo, però, Cagliostro non è ancora riuscito a scoprire chi rapirà la piccola mettendo così in pericolo la sua vita. Nel frattempo, per i giudici, il processo per la morte del commissario è ormai inquinato e Rambelli va verso l’assoluzione piena. Jarnonte è invece sulle tracce di Anna, che continua abilmente a sfuggirgli. Ad aiutare Anna sarà Stella che le consegnerà una copia del biglietto scritto da Piras prima di morire. La moglie di Cagliostro, così, farà una scoperta sconcertante mentre Stella e Paoletto, indagando sulla morte di Lucia, scoprono finalmente che cos’è la Fenice.

SECONDO EPISODIO – Nel secondo ed ultimo episodio della quarta puntata de La porta rossa 2, Jonas continuerà a ricordare altri dettagli dei suoi incontri con Cagliostro durante il coma. Non sapendo cosa fare, Jonas decide di confidarsi con due persone. Jonas, infatti, ne parla prima con Silvia, la donna che gli è rimasta accanto in tutto questo tempo, poi con Rambelli, ancora in carcere in attesa della decisione dei giudici, e che Jonas va a trovare per avere dei chiarimenti. Jonas avrà così l’occasione per guardare in faccia l’uomo che, secondo lui, gli ha sparato mandandolo in coma. Cosa accadrà durante l’incontro tra Jonas e Rambelli? Quest’ultimo gli svelerà dettagli importanti? Lo scopriremo questa sera.



