Belen Rodriguez/ Addio al gossip: la nuova vita della showgirl

Altro che gossip. Nonostante sia ancora la regina della cronaca rosa con i paparazzi che non la perdono di vista per scoprire se tra lei e l’ex marito Stefano De Martino sia davvero tornato il sereno, Belen Rodriguez ha deciso di dare una svolta alla propria vita non alimentando i pettegolezzi. Se un tempo, infatti, avrebbe smentito tutti i flirt che le vengono addebitati e avrebbe risposto per le rime alle critiche e ai commenti cattivi degli haters, da qualche tempo, Belen ha cambiato decisamente atteggiamento. La Rodriguez, infatti, lascia che i paparazzi facciano il proprio lavoro, ma si gode la propria vita senza preoccuparsi di ciò che potrebbe finire sui giornali. Anche di fronte alle critiche che, quotidianamente riceve sui social, chiude gli occhi preferendo concentrarsi sul lavoro. La primavera, infatti, sarà ricca di novità per la Rodriguez.

BELEN RODRIGUEZ PRONTA PER COLORADO

Il ritorno di Belen Rodriguez sul palco di Colorado è stato annunciato da diverso tempo, ma ora anche la showgirl argentina conferma tutto. Mentre in tv, Italia 1 trasmette lo spot di presentazione della nuova stagione dello show comico che sarà condotto dalla showgirl argentina e da Paolo Ruffini, Belen, attraverso una storia pubblicato su Instagram, mostra il copione della prima puntata. Per la showgirl, dunque, è il momento di mettersi a lavorare seriamente per farsi trovare pronta in vista del debutto. Dopo essersi concessa vacanze in Argentina e serate con le amiche, Belen è pronta a rimboccarsi le maniche per la seconda parte della stagione televisiva che la vedrà in prima linea. Dopo Colorado, infatti, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere proprio Belen la nuova conduttrice di Temptation Island Vip prendendo così il posto di Simona Ventura. In attesa della nuova avventura professionale, però, la showgirl, questa sera, sarà nuovamente al Teatro Ariston per la finale di Sanremo Young 2019.





