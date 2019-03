Gigi Prioietti/ Cos’è “il brusio” che ha lanciato la sua carriera (La confessione)

Sarà Gigi Proietti il grande protagonista che questa sera, partire dalle 22.45, si racconterà nel nuovo appuntamento de La Confessione. A raccogliere la sua testimonianza, ancora ancora una volta, ritroveremo il padrone di casa, Peter Gomez, che cercherà di esplorare i primi passi dell’attore e doppiatore nel mondo dello spettacolo, oltre al suo ampio percorso teatrale. non mancherà poiun excursus sui numerosi successi collezionati nel corso delle sue apparizioni televisive, dove è stato il protagonista di molti varietà e numerosi serial. Proietti, all’anagrafe Luigi Prioietti, dal 2014 è il volto di punta di “Una pallottola nel cuore”, la fiction di Rai 1 diretta da Luca Manfredi, giunta alla sua terza stagione. Ma Proietti è soprattutto l’indimenticabile protagonista de Il Maresciallo Rocca, la fortunata serie tv in cinque stagioni, in onda da 1996 al 2005. Nel corso dell’intervista sul Nove Proietti avrà inoltre occasione di rivelare i suoi nuovi progetti televisivi, oltre a tutti gli appuntamenti che nei prossimi mesi lo vedranno protagonista.

Gigi Proietti, “Bisogna recuperare il pensiero”

Gigi Proietti non ha dubbi: nel 2019 spera di poter dare spazio alla tranquillità e al riposo. “Voglio continuare a fare delle cose belle magari risparmiandomi un po’. Il mestiere che faccio è bellissimo, mi piace molto – rivela l’attore e doppiatore raggiunto da Strettoweb.com – ma bisogna stare attenti a non esagerare”. Proietti commenta inoltre il suo ultimo spettacolo teatrale ‘Cavalli di Battaglia’, uno show che continua “ad interessare tantissime persone. Specialmente a Roma”, dove può contare su un pubblico sia di “giovanissimi che persone più in là con gli anni, è una cosa che mi rallegra molto, che continua a stupirmi”. L’attore riserva inoltre un messaggio ai più giovani, ai quali consiglia “di cercare di ragionare. Bisogna recuperare il pensiero. E recuperare una parola che non si usa più tanto. Il rispetto. Se ci si comincia a rispettare, poi le cose possiamo anche raggiungerle da soli”.

La verità sul “brusio”

Non solo Il Maresciallo Rocca e Una pallottola nel cuore nella carriera di Gigi Prioietti, ma anche numerosissime produzioni fra cinema, teatro e televisione. Sul grande schermo ricordiamo infatti “Le barzellette”, “Un’estate al mare”, ma anche “Box Office 3D – Il film dei film”, senza dimenticare Indovina chi viene a Natale?, con la regia di Fausto Brizzi. Al centro della sua sfavillante carriera c’è però il doppiaggio, che ha visto l’attore prestare la sua voce ad alcuni dei personaggi più amati del cinema d’oltreoceano. Nel corso dell’intervista concessa a La Confessione, Peter Gomez indagherà anche su un lato poco noto ai suoi fan, quello del “brusio” con il quale l’attore ha dato il via alla sua fortunata carriera. Ma di cosa si tratta? a spiegarlo è proprio Gigi Proietti nel corso dell’intervista: “Cos’è il brusio? Ci vorrebbe una puntata (per spiegarlo, ndr). È una delle cose che mi sorprese molto, non sapevo che esistesse”. Se non volete perdervi una piccola anteprima, di seguito il video promo trasmesso sul Nove. Qui il video.





© RIPRODUZIONE RISERVATA