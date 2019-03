Martina Attili chi è/ Da X Factor al “Cherofobia Tour”: “Sono emozionata” (Italia sì)

Martina Attili è la giovanissima cantante romana che oggi pomeriggio, nel salotto di Italia sì, parlerà della sua cherofobia e dell’omonimo singolo che ha recentemente stregato il suo pubblico. Voce tra le più amate nell’ultima edizione di X Factor, dove ha gareggiato nel team delle under donne di Manuel Agnelli, la Attili ha debuttato lo scorso 14 dicembre con l’Ep Cherofobia e il suo primo inedito, che dà il titolo all’album, è stato di recente certificato Disco d’Oro. Forte di un grande successo musicale e anche social (il suo profilo Instagram conta oggi più di 380 mila follower), dal prossimo 4 maggio darà il via al suo “Cheforobia tour”, che partirà dall’Auditorium Parco della Musica di Roma e proseguirà con le tappe del 9 maggio al Teatro concordia di Torino e del 13 presso il Teatro dal Verme di Milano.

Martina Attili, “Il tour? Ci sarà una band dal vivo”

A un passo dal suo “Cherofobia Tour”, Martina Attili si racconta a Egle Taccia di Qubemusic.it, anticipando qualche piccolo dettaglio sui live che la attendono nel prossimi mesi: “Non so neanche io cosa aspettarmi onestamente – rivela con un pizzico di ironia l’ex concorrente delle under donne di X Factor – Ci saranno dei ballerini, ci sarà una band dal vivo, ci saranno delle canzoni fatte apposta per riflettere, prendersi un attimo e sviluppare un’empatia e altre invece solo per divertirsi”. In vista di questo debutto ammette inoltre di essere “molto emozionata” e anche “un po’ preoccupata” e questo soprattutto “perché – conferma nel corso dell’intervista – “è la prima volta che devo intrattenere delle persone da sola per tanto tempo”. Martina Attili ha cominciato a manifestare interesse per la musica sin da bambina: ha infatti iniziato a recitare nei musical all’età di 6 anni fino ad approdare, cinque anni dopo, nel cast del musical professionale “La piccola fiammiferaia”.

Martina Attili, “Il brano Cherofobia? È nato prima il ritornello”

Martina Attili ha dato il via alla sua carriera musicale a X Factor, dove con la sua cherofobia, la paura di essere felice, ha toccato il cuore di milioni di telespettatori. Dalla sua più grande incertezza è nato successivamente il suo primo singolo “Cherofobia”, composto circa tre o quattro anni fa e che oggi continua a conquistare numerosi consensi. “È nato prima il ritornello perché mi piaceva molto la parola che avevo trovato su internet – ammette la cantante in un’intervista concessa a Egle Taccia di Qubemusic.it – trovavo che fosse un termine molto poetico in quanto in sé racchiudeva una contrapposizione, quindi è nato prima il ritornello e poi le strofe”. La Attili ammette poi di essersi spirata alle parole che da tempo le riservavano i suoi amici, che avevano intuito, nei suoi atteggiamenti, quella paura di essere felice che oggi sembra quasi un lontano ricordo. Di questo e di tanto altro questa sera l’ex allieva di Manuel Agnelli parlerà a Italia sì, il rotocalco di approfondimento del sabato pomeriggio di Rai 1.



