Elena Tambini/ Foto, incinta del primo figlio: “La mia dolce attesa!”, fan increduli

La giornalista di TGCom24, Elena Tambini, si è presentata al suo pubblico di affezionati estimatori, mostrando il pancino: è ufficialmente in dolce attesa. Ed infatti, condividendo due scatti, ha semplicemente scritto: “La mia dolce attesa”, rendendo pubblica la lieta novella. Tantissimi i commenti da parte dei fan ed in molti non se l’aspettavano affatto. “Ely! Ma che bella notizia! Sarai una mamma dolcissima! La gravidanza ti rende ancora più bella…”, scrive Giovanni. “Congratulazioni Elena sono sicuro che sarai una ottima mamma”, gli fa eco Mirko. Mentre Tommy ironizza: “Fallo crescere milanista, mi raccomando!”. Ma chi è Elena Tambini? La 30enne è stata notata la scorsa estate con Balalaika, dove ha potuto parlare finalmente di calcio, dopo un passato da arbitro nelle serie minori: “Per una donna è una doppia sfida perché arbitrando squadre maschili, i giocatori iniziano a ‘testarti’ per capire di che pasta sei. A Balalaika posso finalmente tornare a parlare di calcio senza conflitti di interesse”, aveva raccontato.

Elena Tambini incinta del primo figlio

Proprio prima di iniziare la nuova avventura televisiva con Balalaika, Elena Tambini aveva rilasciato una intervista tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, svelando come mai era arrivata in quella trasmissione calcistica. “Sono sempre stata una sportiva. Poi mio padre mi ha trasmesso anche l’amore per il calcio. Finché un giorno è nata l’idea di fare l’arbitro… L’ho fatto per nove anni e mi ha regalato molte soddisfazioni”, racconta lei. La giornalista è originaria di Corona ed ha arbitrato dal 2006 fino al 2015. Inizialmente si occupava di cronaca e in contemporanea si è laureata in Economia a Milano. È arrivata a Mediaset con La moviola è uguale per tutti, un programma di Premium, per poi passare a Dentro i fatti e quindi a Quarto grado. Su Instagram, come molte colleghe, anche lei è seguitissima dagli estimatori e le piace “sfruttare” la piattaforma per tenersi in contatto con i fan e raccontare loro le notizie più interessanti della sua vita come questa della dolce attesa.





