MADE IN SUD 2019/ Anticipazioni: Stefano De Martino mostrerà i suoi addominali?

Made in Sud, il programma dedicato alla comicità meridionale, torna in onda oggi, lunedì 18 marzo, in prima serata su Raidue, con il terzo appuntamento della nuova stagione. Sul palco del Centro di Produzione Tv Rai di Napoli, saliranno i due conduttori titolari, Stefano De Martino e Fatima Trotta che, nelle precedenti puntate, hanno dimostrato di essere in sintonia e di divertirsi molto insieme. Con loro ci saranno anche Biagio Izzo ed Elisabetta Gregoraci pronti a qualche improvvisa incursione per regalare dei simpatici siparietti al pubblico. La seconda puntata di Made in sud ha portato a casa ascolti in linea con quelli della rete convincendo soprattutto il pubblico più giovane. Se la prima puntata è stata seguita da 1.955.000 spettatori pari al 9.3% di share, il secondo appuntamento ha incollato davanti ai teleschermi 2.020.000 spettatori pari al 9.6% di share salendo al 18.8 tra i ragazzi tra gli 8 e i 14 anni, in particolare tra il pubblico femminile dove, in quel target, ha segnato il 20.4.

STEFANO DE MARTINO MOSTRA GI ADDOMINALI?

Anche la terza puntata di Made in Sud sarà una vera e propria maratona di comicità nel corso della quale sarà lanciata una sfida a Stefano De Martino. I comici della trasmissione di Raidue, con ironia e qualche battuta, proveranno a convincere l’ex ballerino, diventato ormai un conduttore, a mostrare gi addominali scolpiti che allena con tanto impegno. Ci riusciranno? A dare man forte ai comici potrebbe essere Fatima Trotta, compagna d’avventura del napoletano, presente nel programma sin dalla prima edizione e che rappresenta la giusta spalla per De Martino il cui ruolo, all’interno della trasmissione, è stato promosso anche dal direttore di Raidue, Carlo Freccero che, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ha dichiarato: “successo incredibile, grazie anche a Stefano Di Martino”.

MADE IN SUD 2019: I COMICI DELLA TERZA PUNTATA

Il successo di Made in Sud 2019, naturalmente, è anche dovuto ai tantissimi comici che si alternano sul palco. Anche questa sera, infatti, ci saranno tantissimi sketch come “Salvatore l’Umile” ovvero Mariano Bruno, la coppia di “Ungrassed” Rosaria e Peppe, Francesco Paolantoni e Antonio D’Ausilio con i loro confronti generazionali, i monologhi di Paolo Caiazzo e quelli di Ciro Giustiniani, le incursioni di Peppe Iodice, Francesco Albanese con i racconti dell’escort Delio e i suoi incontri “Vip”, e le vicende del simpatico condominio di “Tra-Sit” con I Ditelo Voi. Ci sarà, inoltre, la “Signora Olga” di Max Cavallari, “l’amico degli animali” Mino Abbacuccio, gli Arteteca , Nello Iorio, Maria Bolignano, Luisa Esposito e Floriana De Martino, Manu e Luca, Ettore Massa, Marco Capretti, Tommy Terrafino, Matranga e Minafò, Enzo e Sal, Gino Fastidio, Emiliano Morana , Roxi Colace, Feliciana Tufano e i Radio Rocket.



