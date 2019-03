MERAVIGLIE, LA PENISOLA DEI TESORI/ Ravenna, la Sardegna e il Teatro San Carlo

Dopo il grande successo ottenuto con la prima puntata dedicata alle bellezze di Mantova, di Piazza Navona a Roma e di Amafi che ha incollato davanti ai teleschermi 4.513.000 spettatori pari al 19.3% di share, Meraviglie – La Penisola dei Tesori, torna in onda oggi, martedì 19 marzo, in prima serata su Raiuno, con il secondo appuntamento in cui Alberto Angela mostrerà ai telespettatori altre tre siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità: uno al nord, uno al centro e uno al sud. Nella seconda puntata di Meraviglie, i telespettatori di Raiuno saranno condotti prima a Ravenna, poi in Sardegna e, infine, a Napoli all’interno del Teatro San Carlo. Nella terza puntata, invece, saranno mostrate le bellezze di Urbino, Lecce e del Monte Bianco mentre nell’ultimo appuntamento, sarà dato spazio a Parma, Frasassi e Val di Noto.

MERAVIGLIE, LA PENISOLA DEI TESORI: ALLA SCOPERTA DI RAVENNA

La prima tappa della seconda puntata di Meraviglie – La penisola dei tesori partirà da Ravenna. La città vanta ben otto monumenti dichiarati patrimonio Unesco nel 1996. Il viaggio di Alberto Angela comincerà dal Mausoleo di Galla Placidia, imperatrice romana. Poi proseguirà per il sepolcro di Teodorico e i mosaici della Basilica di San Vitale che rappresentano Giustiniano e Teodora, imperatori di Bisanzio. Qui, Alberto Angela racconterà anche la loro storia d’amore: “lui era un imperatore, lei era una ballerina-spogliarellista. Lui la vide in uno spettacolo, se ne innamorò, la sposò e lei divenne imperatrice”, ha raccontato Angela a Tv, Sorrisi e Canzoni. Non mancherà un omaggio alla tomba di Dante Alighieri, sommo poeta della letteratura italiana. Sarà un viaggio al’insegna della cultura, della storia, dell’arte e della letteratura quello protagonista della seconda puntata del programma cuturale di Raiuno.

LA SARDEGNA E IL TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI

Il secondo viaggio di Meraviglie proseguirà per la Sardegna dove Alberto Angela si soffermerà sui giganti di Monteprama, e sul complesso nuragico di Barumini. I nuraghi sono i castelli più antichi dell’Occidente e Meraviglie racconterà la loro storia. Un racconto che sarà reso ancora più prezioso dalla musica di Paolo Fresu che suonerà la sua tromba. Saranno, inoltre, mostrati anche i capolavori del museo di Cagliari. La terza ed ultima tappa della seconda puntata di Meraviglie sarà Napoli dove le telecamere della trasmissione di Alberto Angela mostreranno la bellezza del Teatro San Carlo, vero capolavoro del barocco costruito da Domenico Fontana e tra i più antichi essendo stato costruito 41 anni prima delle Scala di Milano e 55 anni prima della Fenice di Venezia. Il padrone di casa sarà Massimo Ranieri.



