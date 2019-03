FAUSTO LEALI/ Video, dalla musica alla Tav “Facciamola per favore” (Ora o mai più 2)

Fausto Leali, coach di Ora o mai più 2, dopo essersi esibito durante la scorsa puntata dello show condotto da Amadeus insieme al suo allievo Davide De Marinis, si prepara a alla finale, in programma per sabato 2 marzo 2019 su Rai Uno. Il cantante di Mi manchi, come tutti i coach, ha calcato il palcoscenico dello show insieme al suo allievo. Con De Marinis Leali ha cantato, sabato scorso, Angeli Negri, guadagnandosi un ottimo punteggio da parte delle giuria, che lo ha piazzato al terzo posto, a pari merito col favoritissimo Paolo Vallesi. Il risultato viene smentito dal televoto, che spinge l’allievo di Fausto Leali al sesto posto, seguito solo da Barbara Cola e Michele Pecora. Eppure i colleghi di Fausto si erano espressi in maniera veramente molto positiva nei confronti di De Marinis e del suo coach, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano. “Io sul palco ho visto delle persone perbene, prive di qualsiasi tipo di invidia e di sgomitamento”, ha affermato Red Canzian.

Dalla musica alla politica: “Facciamola sta Tav”

Ultimamente Fausto Leali, oltre a comparire nella veste di cantante e coach a Ora o mai più, si è lasciato andare a qualche commento di natura diversa, interessandosi pubblicamente di politica. In una recente intervista a Un giorno da pecora, su Rai Radio 1, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, il cantante è intervenuto telefonicamente alla presenza, fra gli altri, del sottosegretario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Armando Siri. In particolare, a proposito della Tav, Fausto si è inserito nella discussione e ha detto: “Facciamola sta Tav per favore. Sarebbe come dire che un treno Milano-Roma si ferma a Bologna perchè ci sono delle gallerie da fare per andare a Firenze. A Roma non ci si arriverebbe più…”. I conduttori, a quel punto, chiedono a Leali di pronunciarsi su Matteo Salvini. “Lo apprezza?”, gli chiedono. “Come no, ci mancherebbe! Mi è piaciuta l’idea che facessero il governo insieme. Se poi litigano, però, non ci siamo più…”, ha commentato Fausto Leali.

Fausto Leali a Musica e Parole, tra Mina e Mia Martini

Fausto Leali sarà grande protagonista, a partire dal 15 marzo per tre serate, dell’ottava edizione di Musica e Parole, la rassegna culturale organizzata dalla giornalista Franca Dini e condotta, per Noi Tv, da Dario Salvatori. Fausto Leali, dopo il successo di Ora o mai più, tornerà a cimentarsi con i suoi brani più famosi quali Mi Manchi, Io amo e Ti lascerò. Ad accompagnarlo sul palco ci sarà Franco Fasano, autore proprio di questi storici pezzi. Le altre due serate, quella del 12 aprile e quella del 10 maggio, saranno dedicate rispettivamente a un tributo a Mina, realizzato grazie alla collaborazione con il figlio della cantante Massimiliano Pani, e a un omaggio alla grande Mia Martini, tornata al centro del mondo dello spettacolo grazie alla fiction trasmessa su Rai Uno in cui la cantante aveva il volto di Serena Rossi, anche lei ospite della rassegna. Si attendono anche le sorelle Bertè, che arriveranno al Teatro Comunale di Pietrasanta, luogo di svolgimento dell’evento, per ricordare insieme al pubblico che l’ha tanto amata l’indimenticata sorella Mimì.





