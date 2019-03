Paola Caruso ha partorito: è nato Michele Nicola/ Simona Ventura: “Una mamma sprint”

Paola Caruso è diventata mamma: il piccolo Michele Nicola è nato. È stata Simona Ventura a dare il lieto annuncio: lo ha fatto con un tenero post su Instagram. La celebre conduttrice ha infatti pubblicato una foto in cui è ritrattata con la neomamma ai tempi dell’Isola dei Famosi. «Benvenuta nel club delle mamme sprint», ha scritto Simona Ventura. Un messaggio toccante quello di “SuperSimo” per la sua amica. «Un’amicizia indissolubile. Congratulazioni! Benvenuto Michele Nicola, piccolo gioiello con tante zie». Ma il figlio di Paola Caruso ha anche molti fan: i follower della mamma stanno inondando il profilo di auguri e messaggi pieni di affetto per lei e il piccolo. Del resto non è stata una gravidanza semplice per la Caruso, che in questi mesi si è dovuta difendere dagli attacchi dell’ex compagno Francesco Caserta, il quale l’ha lasciata poco dopo aver scoperto che sarebbe diventato padre. Ora non c’è più tempo e spazio per le polemiche, ma solo per l’amore più grande della sua vita, suo figlio.

PAOLA CARUSO MAMMA: È NATO MICHELE NICOLA

Simona Ventura aveva conosciuto Paola Caruso all’epoca in cui entrambe avevano partecipato all’Isola dei Famosi. Quel legame nato in Honduras ha resistito al passare del tempo e ai differenti trascorsi professionali. Pare che comunque Paola Caruso non abbia avuto l’ex compagno Francesco Caserta al suo fianco. Stando a quanto pubblica su Instagram, il giovane imprenditore si troverebbe a Varese. Nessun riferimento al bambino, forse in virtù delle polemiche scoppiate sui social e in tv con Paola Caruso. Quest’ultima lo ha accusato di averla abbandonata e di non essersi mai preoccupato del figlio che avrebbero avuto insieme. Tra l’altro a breve dovrebbe essere sottoposto all’esame del Dna per stabilire la paternità. Lo ha voluto proprio la neomamma, che dovrà farsi carico da sola della crescita e dell’educazione del figlio visto che l’ex compagno l’ha lasciata. Da mesi va avanti la battaglia, anche in tv, che ha coinvolto la famiglia di Francesco Caserta. Chissà se questa nuova vita possa cambiare le cose…





