RED CANZIAN/ Video, “Marcella Bella pensa solo alle strategie!” (Ora o mai più 2)

Red Canzian è uno dei grandi protagonisti di Ora o mai più 2, programma condotto da Amadeus al quale l’ex dei Pooh partecipa in qualità di coach al fianco di Jessica Morlacchi, candidata ad ottenere la vittoria, che sarà assegnata al concorrente più meritevole durante la finale di sabato 2 marzo 2019. Nella penultima puntata della stagione, Red Canzian ha visto la sua allieva, esibitasi prima con lui in Stare senza di te e poi in duetto con Barbara Cola sulle note di Come saprei, raccogliere numerosi consensi da parte dei giudici, che la piazzano al secondo posto della classifica. A televoto chiuso, tuttavia, la Morlacchi si ritrova terza, superata da Donatella Milani, che i coach avevano relegato all’ultimo posto, e da Paolo Vallesi, molto più in basso rispetto all’allieva di Canzian. Ancora una volta, quindi, la Morlacchi viene scavalcata da chi, evidentemente, ha un numero di follower pronti a telefonare più alto di quello che può vantare lei. “Non sono conosciuta, ne ho parlato anche con Paolo, che mi ha detto di avere un fan club numeroso che lo sostiene”, ha ammesso rassegnata l’allieva di Red Canzian, per ora costretta ad accontentarsi dei gradini più bassi del podio.

Red Canzian contro Marcella Bella: “Basta con queste strategie!”

Durante la scorsa puntata di Ora o mai più 2 Red Canzian è stato protagonista di una vera e propria lite con Marcella Bella: “Punti sempre il dito contro tutti e pensi costantemente alle strategie…”, le ha detto l’ex Pooh, sentitosi evidentemente ferito dal commento della Bella su una canzone che il cantante aveva composto per sua moglie, presente in studio. “Di solito lei è brava, ma ha cantato una canzone che io non avevo mai sentito prima”, dice Marcella tra i fischi. “Giuro, non l’ho mai sentita, dico la verità! Mi è sembrata alquanto sdolcinatella”, ha proseguito. Di fronte a questo commento un Red Canzian visibilmente infastidito chiede la parola e si rivolge alla collega, attaccandola, proprio come aveva appena fatto lei con la voce di Pooh, sulla sua vita professionale. “Credo che l’uso della nostra vita debba essere speso anche dopo che la nostra vita è finita. Di sicuro di te resteranno le canzoni, bellissime, che tuo fratello ha scritto. Di sicuro non resterà questa tua maniera di essere così. Restare così aggrappata a delle cose che non assomigliano assolutamente alla musica!”. Poi, tornando sulla sua canzone, prosegue: “Se dici che questa canzone non l’hai mai sentita, hai abitato all’estero. Questo è un singolo che ha tirato un album che ha venduto tante copie.” “Mica posso conoscere tutte le canzoni dei Pooh! E poi non mi piace!”, conclude Marcella. E mentre il collega si accomoda alla sua postazione gli dà il colpo di grazia: “E comunque non sei un gran signore!”.

L’accusa a Donatella Milani: “Hai monopolizzato i media!”

Che Red Canzian non sia il tipo da tenersi le cose dentro si era capito. Durante l’ultima puntata di Ora o mai più il cantante dei Pooh ha speso qualche parola rispetto alla discussione che ha visto protagoniste Donatella Milani e la sua coach Donatella Rettore, nei confronti della quale l’allieva, in un momento di sfogo, ha usato parole veramente molto dure. Red Canzian, dopo aver criticato il modo di fare della Milani che, a suo parere, non appartiene alla musica né a programmi come quello condotto da Amadeus, ha accusato la concorrente di aver completamente monopolizzato l’attenzione dei media. Il gesto, mal tollerato da Canzian, avrebbe penalizzato gli altri cantanti in gara, oscurando il loro percorso all’interno dello show e l’impegno che ciascuno di loro ha riversato in questa esperienza. Secondo Red la Milani avrebbe approfittato della polemica per farsi notare dal pubblico, così da compensare con il televoto le valutazioni negative che continua a ricevere da parte dei coach. Se così fosse, si può dire che l’intento sia stato raggiunto. Donatella, infatti, ha chiuso la puntata al secondo posto, pur essendo piazzata ultima dal punteggio dei soli cantanti professionisti.

Video di Red Canzian a “Ora o mai più 2”

© RIPRODUZIONE RISERVATA