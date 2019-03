Mahmood litiga con il fidanzato/ Lorenzo piange? La “paparazzata” di Diva&Donna

Dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2019 con il brano “Soldi”, per Mahmood la vita è assolutamente cambiata. Nonostante lui voglia serenamente andare a mangiare un boccone da McDonald’s oppure passeggiare per Milano con la metro, si rende conto che ciò non può accadere come un tempo, perché ha tutti gli occhi puntati addosso. Ecco perché, proprio per questo motivo, il settimanale Chi ha avuto modo di beccarlo con il fidanzato Lorenzo, proprio la scorsa settimana, rivelandone l’identità. Oggi invece, il cantante è stato paparazzato tra le pagine di Diva & Donna, sempre in compagnia della sua dolce metà. Quella che ci viene mostrata però, sembra una bella lite a tutti gli effetti, con tanto di probabili lacrime da parte di Lorenzo: cosa sarà accaduto tra i due? Il “peso” del successo sta rendendo le cose più complesse del previsto? Nelle fotografie pubblicate dalla rivista, si intravede un Mahmood decisamente arrabbiato, mentre Lorenzo tiene tra le mani il suo iPhone per poi cercare di mostrargli anche un contenuto al suo interno.

Mahmood litiga con il fidanzato: Lorenzo scoppia in lacrime

Nonostante il settimanale titoli l’articolo con “Crisi di nervi con l’amico del cuore…” (chiamare le relazioni con il proprio nome, sarebbe un buon modo per fare un passo in avanti), pare che Mahmood si sia proprio arrabbiato moltissimo, giusto per rendere l’idea. Lorenzo infatti, sembra decisamente turbato, tanto da apparire in lacrime al fianco del suo fidanzato che passeggia con il telefono vicino all’orecchio. Scatti rubati in un momento delicatissimo? Non lo sappiamo. Solo una settimana fa, tra le pagine di Chi, si era svelata l’identità del fidanzato del vincitore del Festival. Lui si chiama Lorenzo Tobia Marcucci e la rivista scriveva: “Il cantante ha regalato il cuore a un toscano dagli occhi azzurri, elegante e dalla bellezza aristocratica (…) Lui è toscano, originario di Lucca, ha frequentato l’università a Firenze, tifoso della fiorentina e lavora nella moda per il brand Guidi 1896. Gli amici comuni raccontano che un sentimento autentico lo lega a Mahmood. I due sono una coppia solida che non si è lasciata destabilizzare dallo tsunami del successo”.

