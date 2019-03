Stefano De Martino attore in Don Matteo 12/ Dopo Belen, sbarca a Spoleto

Stefano De Martino diventa attore. Appese le scarpette da danza al chiodo, il napoletano si sta lanciando in una serie di nuove avventure professionali. Dopo aver debuttato come conduttore di Made in Sud, programma che conduce ogni lunedì, in prima serata su Raidue, in coppia con Fatima Trotta, Stefano De Martino è pronto a diventare anche attore. Secondo quanto riporta in esclusiva il settimanale Spy, nel numero in edicola da venerdì 22 marzo, infatti, Stefano De Martino starebbe per tuffarsi anche nel mondo della recitazione. Il debutto come attore dovrebbe arrivare con una delle fiction più amate dal pubblico italiano ovvero Don Matteo di cui, a breve, cominceranno le riprese della dodicesima stagione in que di Spoleto dove sono ambientate le avventure del sacerdote interpretato da Terence Hill e del maresciallo Cecchini che ha il volto di Nino Frassica.

STEFANO DE MARTINO COME BELEN RODRIGUEZ: DIVENTA ATTORE PER DON MATTEO

Stefano De Martino sarebbe in trattative per recitare nei nuovi episodi di Don Matteo. Dopo il successo ottenuto con l’undicesima stagione, la fiction tornerà in onda con la dodicesima stagione. Tra i tanti interpreti, come svela in esclusiva il settimanae Spy, dovrebbe esserci anche Stefano De Martino pronto a seguire le orme dell’ex moglie Belen Rodriguez con cui il rapporto è sempre più intimo nonostante il matrimonio sia finito da tempo. La showgirl argentina, infatti, ha recitato in un episodio della decima stagione della fiction. Spy, inoltre, spiega che l’accordo economico tra le parti sarebbe stato già raggiunto. De Martino, dunque, nei prossimi giorni dovrebbe sbarcare a Spoleto per iniziare a prendere confidenza con i luoghi della fiction. Per il napoletano, la cui carriera è iniziata nella scuola di Amici di Maria De Filippi come ballerino, prima da allievo e poi da professionista, lavorativamente parlando, è davvero un gran momento. L’amore, dunque, può aspettare ancora?





