Maurizio Costanzo/ Video: “Dell’Utri-mafia, rimasi impressionato” (La confessione)

Maurizio Costanzo protagonista della nuova puntata de La Confessione, programma condotto da Peter Gomez e in onda su Nove. Il giornalista ha parlato della criminalità organizzata e il suo giudizio è netto, riprendendo un suo virgolettato in cui affermava che dal 1993 la mafia non ha fatto più attentati: «La mafia smette di sparare quando si trova un accordo? Certo, evidentemente fa affari con pezzi deviati dello Stato». Costanzo ha poi parlato della sentenza sulla Trattativa Stato-mafia, una contrattazione risalente al periodo delle stragi: «Che effetto mi ha fatto? Mh… Sì, non mi ha fatto piacere, che ti devo dire. Sono convinto che se lo stragismo è finito è perché, evidentemente, la mafia non è finita, evidentemente qualche affare lo sta facendo. Come la camorra, queste cose sono connaturate a ‘sto paese». Una battuta su Marcello Dell’Utri, protagonista di quella trattativa secondo la sentenza e suo ex collega a Fininvest: «Un po’ impressione, poi io sono portato a pensare bene, in genere, poi so che lui è stato male, che sta male, insomma, un po’ impressione sì». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

Maurizio Costanzo: “Con Maria De Filippi mai un litigio”

Maurizio Costanzo torna in tv per raccontarsi a “La confessione“, il programma di interviste condotto da Peter Gomez su La7. Un’intervista che si preannuncia imperdibile visto che Costanzo si racconterà a cuore aperto tra vita privata e professionale. Una vita trascorsa in video considerando che Costanzo è uno dei giornalisti e conduttori più amati e seguiti del piccolo schermo. Durante la sua lunga carriera, il giornalista non si è fatto mancare nulla: ben 4 i matrimoni, tra cui l’ultimo è quello con Maria De Filippi celebrato nel 1994. “In 25 anni io e Maria non abbiamo mai litigato” racconta a “La verità” il giornalista e conduttore, che non nasconde di essere sorpreso dal suo rapporto d’amore con Maria: “sinceramente non l’avrei mai pensato. Nella mia vita ho immaginato di tutto, persino di dimagrire: ma arrivare a 25 anni di matrimonio, no”. Del resto non è il primo matrimonio di Costanzo; il conduttore e giornalista, infatti, si è sposato ben quattro volte. “Ci ho messo del tempo e tanta pazienza, ma alla quarta volta quella giusta la azzecchi. Sicuramente non dev’esserci pesantezza nelle relazioni. Tutto scaturisce dal piacere di vedersi. Maria e io in 25 anni non abbiamo mai litigato” racconta Costanzo, che precisa: “Il segreto primario dev’essere l’amicizia, il sostegno reciproco. E poi, dopo, l’amore. Adesso per lei farei davvero qualunque cosa: anche scalare l’Everest”.

Maurizio Costanzo bacchetta Lorella Cuccarini

In questi giorni Maurizio Costanzo ha detto la sua anche sulla gaffe di Lorella Cuccarini che, ospite del programma Otto e mezzo di Lilli Grabur, parlando di politica ha detto che in Italia non si votava da dieci anni. “Dovrebbe stare più attenta a quel che dice” ha sottolineato Costanzo, che ha poi detto: “C’è un vecchio adagio che dice ‘Ognuno faccia il suo mestiere’. Lorella Cuccarini, donna di spettacolo e di grande talento, dovrebbe stare più attenta a quel che dice, soprattutto in TV”. Costanzo parlando delle polemiche scoppiate poco dopo su Internet ha detto: “Lorella Cuccarini Deve ringraziare gli ospiti della puntata di Otto e mezzo e la conduttrice Lilli Gruber che non le hanno fatto notare eccessivamente la svista. Vero è che c’ha pensato poi la rete”.

Il pensiero su Loredana Bertè

Ma non finisce qui. Maurizio Costanzo, intervistato dal settimanale Chi, ha voluto raccontare tutta la sua stima per Loredana Bertè, nuovo giudice di Amici 18. “Ogni volta che Loredana partecipa a qualche programma lo arricchisce con la sua dote artistica, la grinta che porta in scena e l’esperienza di chi ha fatto tanta gavetta e ha collaborato con grandi artisti: da Renato Zero a Gaetano Curreri degli Stadio, fino ad Enrico Ruggeri” ha detto. Costanzo, che ha ricordato il grandissimo successo della Bertè avuto durante le precedenti edizioni del talent show condotto da Maria De Filippi s Canale 5. “Lo ha già dimostrato ad Amici nelle edizioni 14 e 15, nel 2015 e nel 2016. Così come lo ha fatto anche nella passata edizione del Festival di Sanremo, dove ha conquistato il pubblico e la critica con la canzone Cosa ti aspetti da me. Per questo Maria De Filippi l’ha richiamata a fare la giudice nel suo team”, ha precisato Maurizio Costanzo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA