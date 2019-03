Sandro Piccinini, “Salvini è come Gattuso”/ Video “Vorrei fare un talk show politico”

Sandro Piccinini ospite questo pomeriggio a Un Giorno da Pecora, lo storico programma di Rai Radio Uno condotto da Franco Lauro e Geppi Cucciari: e fedele allo spirito dissacratorio del talk show, uno dei principi dei telecronisti sportivi italiani non solo si racconta ma si presta anche al classico giochino di trovare, come accaduto ad altri ospiti, dei curiosi parallelismi tra il mondo che conosce meglio, ovvero quel del calcio, e la politica, a quasi 300 giorni dall’insediamento del Governo guidato da Lega e Movimento 5 Stelle. Infatti il 60enne giornalista televisivo ha avuto innanzitutto una menzione per Alessandro Del Piero, uno dei pochi calciatori che secondo lui avrebbe una bella carriera politica: “Lui è diplomatico, intelligente e in gamba, anche se non so se siano qualità che possono andare bene ora” suggerisce Piccinini che poi, alla domanda su un paragone pedatorio con Salvini, spiega che il leader della Lega è come Rino Gattuso, “uno che ringhia”, mentre l’altro vicepremier, Luigi Di Maio, è più un trequartista di qualità anche se un po’ di seconda fascia quale l’ex atalantino Domenico Morfeo.

SANDRO PICCININI, “VORREI FARE UN TALK POLITICO”

Tuttavia, nel corso della sua ospitata a Un Giorno da Pecora (che si può rivedere integralmente a questo link), Sandro Piccinini ha parlato anche della sua lunga carriera di telecronista, degli esordi ma ha pure confessato quale è il suo sogno per il futuro. “La politica è la mia seconda passione, o forse la prima… Io sono cresciuto a TeleRoma56, che all’epoca era la tv del Partito Radicale, spiega il 60enne giornalista, che poi ammette candidamente come, dopo aver lasciato la storica conduzione di “Controcampo”, avrebbe voluto un programma politico tutto suo. “Diedi all’azienda la mia disponibilità ma poi non se ne face nulla, ora però di talk show politici ce ne sono troppi: stesso schema, stessi opinionisti” spiega Piccinini che però dice di amare particolarmente Lilli Gruber e il suo stile di conduzione a “Otto e Mezzo”. “Ecco, a me piacerebbe fare una cosa del genere, ma stimo molto anche Giovanni Floris col suo “Di Martedì” e pure Corrado Formigli col suo programma e i reportage di qualità”.

