Made in Sud 2019/ Anticipazioni: nuovo siparietto di Stefano De Martino su Belen?

Successo inarrestabile per Made in Sud 2019 che, puntata dopo puntata, continua a conquistare e a convincere il pubblico, soprattutto quello più giovane. La puntata della settimana scorsa ha registrato infatti uno share del 9.9, superiore alla precedente e confermato il grande appeal sul pubblico più giovane: nella fascia tra gli 8 e i 14 anni lo share è stato del 14.3% mentre tra i teen (15/19 anni) del 15.4%. La comicità degli attori che si alternano sul palco per tutta la serata dando vita a sketch divertenti e attuali unita all’aegria e all’energia dei conduttori Stefano De Martino e Fatima Trotta rappresentano l’arma in più di questa edizione. Made in Sud 2019, così, torna in onda questa sera, lunedì 25 marzo, con il quarto e imperdibile appuntamento in cui la parola d’ordine sarà divertimento. Spazio anche alla versione comica di Elisabetta Gregoraci che, insieme a Biagio Izzo, è la protagonista di brevi incursioni sul palco che spezzano, in modo vincente, la unga carrelata di comici. Quali attori, dunque, si alterneranno questa sera sul palco?

MADE IN SUD 2019: NUOVE FRECCIATINE DI STEFANO DE MARTINO?

Nelle precedenti puntate di Made in Sud 2019, la vita privata di Stefano De Martino è stata al centro delle battute dei comici. La settimana scorsa, in particoare, il gossip sul conduttore, al centro dei rumors per il suo presunto ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, ha dato al comico Peppe Iodice lo spunto per lanciare una serie di battute. “Tu mo sei presentatore? E presentami Belen!”, ha detto inizialmente Iodice che ha poi chiesto a De Martino una conferma del suo ritorno tra le braccia di Belen scatenando la reazione del conduttore che ha replicato così – “Basta con questa storia, basta. Sto sudando”. Cosa accadrà, dunque, questa sera? Dopo l’intervista della Rodriguez a Verissimo, ci saranno nuove battute sulla vita privata di De Martino?

LA SCALETTA DEI COMICI SUL PALCO

Anche questa sera, saranno tanti i personaggi che regaleranno una serata spensierata al pubblico di Raidue: da “amiki” di Antonio D’Ausilio nella sua gag con Francesco Paolantoni a “ci vediamoci” di Francesco Albanese, da “umiliati” di Mariano Bruno a “bruciamo i magri” di Nello Iorio. Ecco, dunque, tutti i comici che si alterneranno sul palco: Enzo Fischetti, Ciro Giustiniani, Paolo Caiazzo, Simone Schettino, Peppe Iodice , Max Cavallari, gli Arteteca, I Ditelo Voi, Maria Bolignano, Luisa Esposito e Floriana De Martino, Manu e Luca, Ettore Massa, Marco Capretti, Tommy Terrafino, Matranga e Minafò, Enzo e Sal, Gino Fastidio, Feliciana Tufano, Emiliano Morana, Peppe Laurato e Rosaria Miele, Roxi Colace e i Radio Rocket.



