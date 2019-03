Rubano biglietti concerto Gigi D’Alessio/ Lui “ve li regalo io”, ma forse è fake news

I biglietti per i concerti di Gigi D’Alessio vanno a ruba, davvero. Dei malviventi hanno sfondato il finestrino di un’automobile per razziare all’interno del cruscotto, dove hanno trovato i biglietti del concerto del cantante napoletano previsto per il prossimo giugno. È successo ad Angri, nel Salernitano. Non è la prima volta che le auto in sosta vengono prese d’assalto da malviventi che in genere colpiscono per rubare le mascherine dell’autoradio o magari qualche oggetto lasciato incautamente lì. Ma il bottino dei ladri stavolta si è limitato ai soli biglietti del concerto di Gigi D’Alessio. Erano due e si trovavano dentro il cruscotto. Non è chiaro al momento se abbiano colpito con cognizione di causa, cioè sapendo cosa avrebbero trovato, o se si sia trattato invece di un caso fortuito, con i ladri che hanno sfondato il vetro e poi si sono imbattuti nei biglietti rovistando nell’auto.

RUBANO BIGLIETTI CONCERTO GIGI D’ALESSIO? FORSE È FAKE NEWS

L’episodio comunque, accaduto in via Cristoforo Colombo ad Angri, è stato denunciato dalla vittima del furto, che ha pubblicato un post su Facebook per raccontare quanto accaduto. La notizia ha fatto il giro dei social ed è arrivata a Gigi D’Alessio, che ha deciso di intervenire. Il cantante napoletano infatti ha rimediato al brutto gesto dei malviventi regalando i biglietti alla vittima del furto. «Ho appena letto questa notizia, e non posso che dirmi dispiaciuto… Ai ragazzi che hanno subito il furto: vi regalerò io due nuovi biglietti», ha scritto su Instagram. E ha fornito pure le indicazioni. Ha consigliato di mandare una mail alla società che produce i concerti, la Music Life Srl, allegando la denuncia per permettere loro di riconoscerli. «Verrete ricontattati dal mio management per avere due biglietti. Vi aspetto a Napoli!», ha concluso Gigi D’Alessio. Il suo gesto è stato apprezzato molto dai fan, che gli hanno fatto i complimenti sui social.

Ma potrebbe trattarsi di una fake news. C’è un post su Facebook da cui potrebbe essere partita la notizia lanciata da Il Mattino e poi ripresa da altri quotidiani e agenzie. Nel post, ironico, si parla di questo atto vandalico. In tal caso dunque si tratterebbe di una fake news nella quale sarebbe caduto lo stesso Gigi D’Alessio, ma la vicenda resta tutta da chiarire.





