Fantastic 4 – I fantastici 4/ Su Italia 1 il film con Miles Teller (oggi, 27 marzo)

Fantastic 4 – I fantastici 4 va in onda stasera, mercoledì 27 marzo 2019, su Italia 1 a partire dalle ore 21.30. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2015 negli Stati Uniti d’America dalla Twentieth Century Fox con la regia di Josh Tank. Il montaggio è stato eseguito da Elliot Greenberg e Stephen E. Rivkin, le musiche della colonna sonora sono state composte da Marco Beltrami e Philipp Glass e nel cast sono presenti tra gli altri Kate Mara, Miles Teller, Michael B. Jordan, Jamie Bell e Toby Kebelle mentre la sceneggiatura è stata scritta e sviluppata da Jeremy Slater.

Fantastic 4 – I fantastici 4, la trama del film

Andiamo a dare una sbirciatina alla trama di Fantastic 4 – I Fantastici 4. In una città americana quattro giovani cittadini si trovano a dover fare i conti con un qualcosa che sconvolgerà per sempre le loro esistenze. In particolare in un determinato giorno casualmente si ritrovano in un punto nel quale avviene uno strano fenomeno che in pratica li teletrasporta in un universo parallelo. I quattro naturalmente non riescono a capire quello che sta succedendo e se ne accorgono soltanto quando vedono trasformare in maniera incredibile i loro corpi e soprattutto le loro forze. In pratica attraverso quel teletrasporto il loro codice genetico viene completamente trasformato in permettendo di acquisire alcune caratteristiche specifiche che li fanno diventare dei veri e propri supereroi. Le loro vicende così iniziano a intraprendere dei contorni differenti da quelli che avevano sempre sperato in pratica si ritrovano a dover cooperare innanzitutto per gestire nel migliore dei modi i loro nuovi poteri e soprattutto poi per assicurare alla Terra la sicurezza rispetto ai tentativo di attacco di forze aliene. Tuttavia questa non sarà l’unica cosa di cui si dovranno occupare in quanto a minacciare la pace nel mondo vi è un loro vecchio amico che nel frattempo è stato travolto sia dal punto di vista genetico che dal punto di vista mentale da un’onda elettromagnetica che ne hai enfatizzato le potenzialità facendolo diventare un vero e proprio pericolo per il mondo. Infatti l’uomo ha visto trasformare il suo corpo che è diventato praticamente invincibile e questo lo induce a bramare il massimo potere il massimo controllo su tutto il genere umano. L’unico ostacolo verso questo suo obiettivo sono proprio i quattro amici che a loro volta sono diventati degli uomini con incredibili poteri. Avrà così inizio un costante scontro tra questi superpoteri e soprattutto i 4 supereroi dovranno anche fare i conti con gli stravolgimenti che tutto questo hanno comportato delle resistenze portando a diventare da una parte simboli della giustizia mentre dall’altra nel essere completamente emarginati rispetto al resto della società. Riusciranno a gestire le proprie situazioni personali e soprattutto a sconfiggere il loro nuovo nemico?

