Guido Icardi/ “Non vedo Mauro da anni: Wanda? Rapporto da vomito” (Non è la D’Urso)

Non c’è soltanto Ivana Icardi a voler recuperare il rapporto con Mauro Icardi. Pure il fratello del bomber argentino, Guido Icardi, è convinto che sia la moglie dell’attaccante, Wanda Nara, la vera responsabile dei dissidi che da ormai molti anni dividono la famiglia Icardi. Guido ne parlerà questa sera in prima serata su Canale 5 con Barbara D’Urso a “Live – Non è la D’Urso”, il talk show in cui senza dubbio i fratelli di Icardi rinnoveranno il loro appello per mettere fine alle liti che da anni impediscono un sereno rapporto fra le parti. Se per Ivana Icardi il salotto della D’Urso è ormai un luogo “familiare”, lo stesso non si può dire per Guido, che però nei mesi scorsi ha inviato un videomessaggio alla trasmissione televisiva per confermare la situazione di tensione:”Sono anni che non parlo e non vedo mio fratello Mauro“. Barbara riuscirà a riunire anche questa famiglia?

GUIDO ICARDI, “TROPPI PARASSITI ATTORNO A MAURO”

Quel che è certo è che Guido Icardi, che di mestiere fa il tatuatore, prova nei confronti del fratello Mauro un affetto profondo, che incomprensioni e divisioni non potranno mai del tutto cancellare. Una prova? La decisione di farsi tatuare proprio il volto del fratello più famoso: come dire che mai niente potrà farlo pentire di questa decisione. Non a caso, rispondendo ad alcuni followers su Instagram che gli chiedevano conto dello stato del suo rapporto con Mauro, Guido qualche tempo fa ha risposto:”Perché se va tutto male con Mauro me lo sono tatuato addosso? Non ho mai detto che vada tutto male, dico che ci sono troppi paraassiti attaccati al suo portafoglio ma è un esempio per me e gli voglio bene al di là di tutto“. Guido Icardi si riferisce a Wanda Nara?

GUIDO ICARDI, “RAPPORTO CON WANDA? DA VOMITO”

Proprio la moglie procuratrice di Mauro Icardi, la bella e contestatissima Wanda, è stata oggetto di un attacco diretto da parte di Guido. Il fratello dell’ex capitano dell’Inter, a chi gli chiedeva su Instagram come fosse il suo rapporto con la showgirl, ha risposto:”E’ ovvio“, affiancando subito dopo un’emoticon intenta a vomitrare. Insomma, un modo un po’ arzigogolato per definire la loro relazione “vomitevole“. Chi non ci sta a vedere nel tritacarne mediatico Wanda Nara è la sorella, Zaira, che come riportato da Sport Mediaset si è voluta esprimere sul tema che in questo momento, più di qualsivoglia reunion familiare, sta a cuore ai tifosi dell’Inter:”Ha rivoluzionato l’Italia, è molto brava come manager: non è normale vedere una donna così giovane in un contesto calcistico. E non è colpa sua se Icardi non gioca, sono decisioni che prendono assieme“.



