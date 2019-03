Giulia Salemi/ Canta “Soldi” con Monte: “Mahmood te se ama” (Maurizio Costanzo Show)

Giulia Salemi sarà ospite nella prima puntata del Maurizio Costanzo Show 2019 per parlare della sua chiacchierata storia d’amore con Francesco Monte, una love story nata nella casa del Grande Fratello Vip e che inizialmente ha fatto storcere il naso al pubblico del reality. Oggi, però, lontani da Cinecittà e dal fantasma di Cecilia Rodriguez, Il loro rapporto è cresciuto fino a conquistare una nuova maturità: la showgirl ha infatti ammesso di essere pronta ad allargare la famiglia, ma di voler soltanto attendere tempi floridi dal punto di vista lavorativo; tuttavia, per il momento è pronta a compiere il passo successivo, quello della convivenza. Dopo averlo anticipato nel corso di una recente intervista, l’ex gieffina italo-persiana è stata infatti pizzicata dal settimanale Nuovo per le vie di Milano alla ricerca del nido d’amore perfetto. Aria di convivenza con Francesco Monte? Staremo a vedere se i rumors saranno confermati.

Giulia Salemi e il messaggio a Mahmood

Poco prima di prendere posto nel salotto del Maurizio Costanzo Show, Francesco Monte e Giulia Salemi hanno annunciato la loro presenza in studio con un filmato sulle Instagram Story. Nella clip, in particolare, in vista del loro incontro con Mahmood (anche lui presente nel talk show di Canale 5), i due si sono lasciati ritrarre nel bel mezzo di un tenero abbraccio, intenti a esibirsi sulle note del celebre ritornello di “Soldi”. È stato infatti grande, per i due ex gieffini, l’entusiasmo nel ritrovare l’amico Mahmood, al quale showgirl italo-persiana, anticipando quella che a suo dire è stata una “Gang reunion”, ha riservato un tenero messaggio. “Mahmmood te se ama!”, ha scritto la Salemi sulla clip, aggiungendo poco dopo un più incisivo: “Bella Mahmood, adorato!”. Ne vedremo delle belle nel corso della puntata in onda questa sera?

Insieme a Francesco Monte sui social

Giulia Salemi ama condividere gli scatti della sua quotidianità su Instagram, tra shooting fotografici, momenti di relax e promozioni; ma è sulle story che si concede maggiore libertà. Nelle ultime ore si è infatti lasciata immortalare in un filmato mentre, abbracciata al suo amato fidanzato e in perfetta atmosfera natalizia, partecipava alla festa di compleanno di uno dei loro migliori amici. Sguardo innamorato, braccia strette l’uno attorno all’altro, i due ex gieffini sono oggi più innamorati che mai. E sono in molti i fan che ogni giorno sognano insieme a loro: ecco cosa pensano i tanti seguaci della loro love story, a distanza di qualche mese dall’inizio della frequentazione: “insieme formate un capolavoro vi voglio bene”, scrive una follower, “Io adoro quando vi guardate così intensamente”, le fa eco un’altra. Un amore destinato a durare? Sembrerebbe proprio di sì.



© RIPRODUZIONE RISERVATA