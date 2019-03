Marco Salvati “Cercasi Floriana”/ Video Avanti un altro, il disperato appello e…

Ahhh l’amour! Una volta la signorina Floriana sarebbe stata fortunata e partecipando ad Avanti un altro avrebbe avuto modo di incontrare il suo amato Marco Salvati, ma adesso non le è andata così bene. Il famoso autore non siede più nel programma e non è tra le spalle di Paolo Bonolis nelle puntate di Avanti un altro ma la forza dell’affetto (e del suo interesse anche carnale) della concorrente ha superato ogni barriera e lo ha colpito dritto al cuore e così oggi ecco la sorpresa, una sorta di “E poi…” che tutti i fan delle favole amano e adorano. Ma cosa è successo di così importante questa mattina? Il cavaliere dall’armatura lucida e splendente ha deciso di cavalcare il suo ronzino per andare alla ricerca della sua donzella e così sguainando il suo smartphone ha pubblicato il video della sua dichiarazione lanciando un disperato appello: “Cercasi Floriana disperatamente #avantiunaltro”.

DALL’APPELLO AL LIETO FINE?

Non sono servite trombe e nemmeno scarpette di cristallo, è bastato il divertente video con la scena clou di Avanti un altro per convincere i fan a dare una mano al solitario cavaliere. Molte donzelle si sono fatte avanti sperando di essere scelte al posto della dolce Floriana ma senza ottenere molto, ma il lieto fine non è mancato per questa romantica favola moderna. Proprio tra i commenti social arrivati all’appello del cavaliere uno solo ha regalato speranza e un dolce tepore ai fan della neo coppia, un chiaro: “MARCO, SONO IOOOOOOOO! :D”. La signora Floriana che ha risposto all’appello ha il profilo chiuso e non ci è dato sapere se è davvero la stessa che ieri ha calcato il palco di Avanti un altro, ma il lieto fine per Marco Salvati sembra davvero dietro l’angolo. Arriverà il “vissero felici e contenti?”.

Ecco il video pubblicato da Marco Salvati:





