Nicolas Cage contro la fidanzata Erika Koise/ Video, “Vuole prendersi i miei soldi!”

Un Nicolas Cage come non lo abbiamo mai visto, quello immortalato in un video pubblicato dal Daily Mail al “Marriage License Bureau” a Las Vegas. L’attore, “visibilmente ubriaco”, se la prende apparentemente con la fidanzata Erika Koike, con la quale ha intenzione di convolare a nozze, urlandole delle frasi senza senso mentre quest’ultima tenta invano di riportare la calma. Non è del tutto chiaro il motivo che avrebbe mandato su tutte le furie Nicolas Cage ma lo show che ha regalato ad alcuni testimoni presenti non poteva passare in secondo piano. E così, sarebbe riuscito ad attrarre l’attenzione su di se per via di alcune frasi sconnesse urlate nei confronti della donna. Secondo quanto riportato Daily Mail Cage avrebbe detto: “Lei vuole prendersi tutti i miei soldi. Il suo ex è uno spacciatore, è un drogato”. Alle prese con un vero e proprio sproloquio, l’attore avrebbe iniziato ad andare su e giù per un corridoio continuando a pronunciare frasi apparentemente senza un nesso logico, mentre a poca distanza da lui la fidanzata continuava nel suo tentativo di calmarlo, ripetendogli: “Baby non ti ho mai chiesto di farlo. Dai, andiamo”.

NICOLAS CAGE ED ERIKA KOIKE: LITE CHOC

Ma cosa è successo davvero tra Nicolas Cage ed Erika Koike? Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver visto l’attore e la sua bella essere condotti in una stanza, mentre in seguito la coppia avrebbe lasciato il Bureau con la licenza di matrimonio. Erika sarebbe la sua dolce metà numero quattro! Insieme dalla scorsa primavera, i due a distanza di meno di un anno avrebbero deciso di compiere il grande passo, non senza qualche discussione e, forse, qualche bicchiere di troppo. Le prime voci sull’inizio della loro relazione erano iniziate a circolare da qualche tempo, quando Cage era impegnato sul set del film d’azione Primal a Puerto Rico. I due furono poi visti insieme in diverse località tra cui Los Angeles, sembrando sempre molto innamorati ed affiatati. Un’immagine decisamente diversa, dunque, rispetto a quella a cui si sono trovati di fronte alcuni testimoni prima di poter ricevere la loro licenza di matrimonio.

