Emma Marrone/ Video: “Il mio cane Gaetano si offende. Come me, non ama…”

Giornata di totale relax per Emma Marrone che, conclusi gli impegni professionali, si sta godendo un periodo di riposo trascorrendo le sue giornate con le persone a cui vuole più bene. A Roma, così, è stata raggiunta dai genitori e dal suo amatissimo Gaetano, il cane che le regalò Stefano De Martino quando stavano ancora insieme e che la cantante ha tenuto con sè legandosi sempre di più a lui. Nonostante non sia più un cucciolo, Emma si diverte a stuzzicarlo e, così, su Instagram, ha dato vita ad un simpatico simparietto di cui Gaetano è stato il grande protagonista. Dopo aver fatto rifornimento di viveri con papà Rosario e il suo amatissimo carrello della spesa, Emma è tornata a casa e, non sapendo come trascorrere la giornata, ha cominciato a giocare con Gaetano sperando di trovare un cane più collaborativo. I giochi di Emma e di suo padre, però, non sono piaciuti a Gaetano che si è offeso dando anche le spalle alla sua padrona.

EMMA MARRONE: “GAETANO SI E’ OFFESO, COME ME NON AMA LA PAROLA BASTA”

Attraverso una serie di filmati pubblicati su Instagram Stories, Emma Marrone ha strappato un sorriso ai suoi followers condividendo il suo pomeriggio con Gaetano. Insieme al padre Rosario, infatti, la cantante salentina ha cercato di far divertire il cane. Il signor Rosario ha cominciato a nascondersi dietro un cuscino per stuzzicare il cane. Un gioco che non è piaciuto a Gaetano che ha cominciato ad abbaiare. Emma ha provato a rimetterlo in riga dicendogli “basta”, parola che, però, a quanto pare, a Gaetano non piace. “Odia la paroa basta. In questo siamo simili”, ha fatto sapere la Marrone che ha cercato poi di rasserenare il suo cagnolone. Il risultato, però, non è stato quello sperato. Gaetano, infatti, ha snobbato Emma dandole addirittura le spalle. “Adesso si è offeso. Lo lascerò in pace, vi aggiorno dopo”, ha così fatto sapere la cantante.





