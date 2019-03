Nati con la camicia/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill (oggi 30 marzo)

Nati con la Camicia va in onda oggi, sabato 30 marzo, alle ore 21:20 su Rete 4. Questa pellicola ha esordito nelle sale cinematografiche durante l’anno nel 1983. La pellicola è stata diretta dal regista Enzo Barboni che ha firmato quest’opera con il suo nome d’arte, vale a dire E.B. Clucher. Il genere cinematografico nel quale rientra il film risulta essere la commedia/azione. Lo sceneggiatore e creatore del soggetto del film è Marco Tullio Barboni. I protagonisti del film sono l’indimenticabile duo formato da Bud Spencer e Terence Hill. I due artisti hanno collaborato per lungo tempo insieme e Nati con la Camicia rappresenta il loro tredicesimo film insieme. Tra le pellicole più note del duo occorre ricordare Altrimenti ci Arrabbiamo e Io Sto con gli Ippopotami. Tra gli altri interpreti del film sono presenti anche David Huddlestone e Riccardo Pizzuti. Le musiche del film sono state curate dal maestro Franco Micalizzi, accompagnato dal musicista Douglas Meakin.

Nati con la Camicia, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Nati con la Camicia. Rosco Franker e Doug O’Riordan si incontrano per caso e all’improvviso instaurano subito una buona e solida amicizia. Rosco è un vagabondo che utilizza i pattini a rotelle per spostarsi da un luogo all’altro. Il suo motto è quello di vivere una vita libera, lontano dalle oppressioni della routine quotidiana. Doug è invece un ex-carcerato che è stato appena reso libero, con tendenze violente e con un temperamento molto particolare. Dopo essere usciti da una situazione molto pericolosa creatasi in un bar per camionisti i due fuggono dalla zuffa ma vengono fermati dalla polizia perché vengono identificati erroneamente come due ladri. Nonostante cuò, Rosco è un eccezionale ventriloquo e riesce a far scappare i poliziotti. In seguito ad incredibili vicissitudini i due vengono scambiati per miliardari agenti della CIA sotto copertura. La strana coppia decide di stare al gioco, in quanto questa doppia vita fasulla riesce a donargli benefici vantaggiosi che la vita fino a quel momento gli aveva negato. Per questa ragione decidono di accettare anche l’incarico di indagare sul misterioso K1. Quest’ultimo è un diabolico uomo del male che ha architettato un piano per riuscire a conquistare il mondo sotto gli occhi di tutti. Continua quindi ad esserci una caccia all’uomo mentre Rosco e Doug riescono ad uscirne sempre indenni, facendo affidamento sulle proprie abilità di combattimento e su certe situazioni fortunose che li faranno sembrare davvero essere “nati con la camicia”!

