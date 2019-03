SAPIENS, UN SOLO PIANETA/ Anticipazioni 30 marzo: la terra vista dalla luna

Il viaggio di Sapiens, un solo pianeta, la nuova trasmissione di Raitre dedicata all’approfondimento scientifico, torna in onda oggi, sabato 30 marzo, alle 21.40 su Raitre. Dopo aver raccontato quanto sia importante per il nostro pianeta l’acqua e aver sveato i segreti dell’homo sapiens, l’antenato di quelli che siamo oggi, Mario Tozzi risponderà ad alcune domande su quello che sarà il futuro del nostro pianeta partendo da un evento che ha cambiato totalmente a terra ovvero lo sbarco dell’uomo sulla luna, avvenuto ormai quasi 50 anni. “Il 20 luglio 1969 una navicella spaziale con equipaggio a bordo arrivò sulla Luna. Fu l’astronauta statunitense Neil Armstrong il primo uomo a mettere piede sul suolo lunare. Sono passati 50 anni, come è cambiata la terra da allora?”, scrive Mario Tozzi su Facebook. Una domanda a cui il geologo, specializzato in tematiche riguardanti la Terra, risponderà attraverso l’aiuto di scienziati e documentari.

SAPIENS, UN SOLO PIANETA: COME E’ CAMBIATA LA TERRA DOPO LO SBARCO SULLA LUNA?

Così lontana, ma anche molto vicina. La luna rappresenta un punto di riferimento importante per la terra che, dopo il primo sbarco dell’uomo, ha dato il via ad una serie di missioni, ma com’era la terra vista dalla luna 50 anni fa, quando Neil Armstrong mise per la prima vota piede sulla luna? E oggi, invece, com’è cambiato l’aspetto della luna dopo le numerose missioni dell’uomo? Quali ricadute ha avuto sulla nostra vita la tecnologia che ha permesso un’impresa del genere? E cosa accadrebbe se la luna, improvvisamente, abbandonasse la sua orbita? A queste e a tante altre domande, risponderà lo scienziato Mario Tozzi che, nel corso della terza puntata di Sapiens, racconterà non solo la luna ma anche la terra vista dalla luna.

SAPIENS, UN SOLO PIANETA: MARIO TOZZI ALLA SCOPERTA DELL’ETNA

Mario Tozzi racconterà al pubblico di Raitre, la conquista dello Spazio e quali furono veramente i grandi problemi che gli uomini e le donne impegnate nella storica impresa dovettero affrontare per superare le difficoltà che incontrarono durante un viaggio mai compiuto prima attraverso dei documentari spettacolari. Dallo spazio, poi, Mario Tozzi si sposterà in un luogo di eccezione e assolutamente magico e affascinante come l’Etna, uno dei pochi siti sulla Terra che assomiglia all’ambiente lunare. Proprio tra i crateri del famoso vulcano sono state eseguite molte sperimentazioni da parte di enti spaziali di tutto il mondo prima di far partire una missione. La terza puntata di Sapiens, dunque, sarà davvero spettacolare.



