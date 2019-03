Belen Rodriguez/ Serata con Stefano De Martino e il gossip sul pancino sospetto

Belen Rodriguez continua ad alimentare il gossip. Dopo i rumors sul presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino, un incontro notturno tra la showgirl, il conduttore di Made in Sud e Gilda Ambrosio ha scatenato nuove chiacchiere. Secondo quanto scrive Tabloit.it, il triangolo è andato in scena al ristorante NOBU di Armani. Belen e Stefano sarebbero arrivati nel noto locale incontrando la stilista a cui non avrebbero rivolto il sauto nonostante Stefano e Gilda abbiano più volte ribadito di essere amici e di non aver mai avuto una storia. La situazione sarebbe diventata bollente nel corso della serata quando Stefano, da buon appassionato di musica, avrebbe preso possesso della consolle. Nelle vesti di deejay, Stefano avrebbe scatenato una guerra tra Belen Rodriguez e Gilda che avrebbero fatto a gara per attirare la sua attenzione.

Belen Rodriguez: la sfida con Gilda Ambrosio per Stefano De Martino

“Possiamo rivelarvi che al loro arrivo, né Belen né De Martino hanno salutato Gilda Ambrosio (ma come, lei e Stefano non erano amici?)”, scrive Taboit.it che svela anche come, all’incontro fatale, sia stato presente anche Marco Borriello, ex fidanzato della Rodriguez e presunto nuovo flirt di Gilda Ambrosio. Durante la serata, Belen e Gilda, poi, come spiega Tabloit.it, hanno fatto a gara per conquistare le attenzioni di Stefano De Martino. Se la showgirl argentina, infatti, si è lasciata andare adei balli sensuali, la Ambrosio si è cimentata in un canto intonando “T’appartengo”, la canzone di Ambra Angiolini. Un siparietto che ha scatenato l’ennesimo gossip su Belen e Stefano, sempre più vicini. I due, dunque, sono davvero tornati insieme? Ad alimentare i rumors è anche il pancino che il pubblico ha notato durante la prima puntata di Colorado.

Belen Rodriguez e il pancino sospetto

Belen Rodriguez è tornata sul palco di Colorado in tutta la sua bellezza e, secondo alcuni utenti di Twitter, anche con un pancino sospetto. Nonostante la showgirl, anche ai microfoni di Verissimo, abbia smentito di essere incinta, continuano i rumors su una sua, presunta gravidanza. I pettegolezzi sono aumentati dopo il presunto riavvicinamento con Stefano De Martino e la puntualizzazione della showgirl che, a Silvia Toffanin, ha confessato di non essere una donna che fa figli con tutti. I fans, così, hanno cominciato a pensare che Belen possa essere davvero incinta quando l’intesa con Stefano è tornata. I due, infatti, trascorrono molto tempo insieme, ma almeno per il momento non sembrano intenzionati a rendere felici i fans con un annuncio ufficiale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA