Made in Sud 2019/ Anticipazioni: Stefano De Martino e Fatima Trotta mattatori

Lunedì 4 marzo, in prima serata su Raidue, torna l’appuntamento con Made in Sud, lo show comico della Rai che, per l’edizione 2019, propne tantissime novità, a partire dalla conduzione. I timonieri di Made in Sud, infatti, saranno Stefano De Martino e Fatima Trotta. Accanto al volto storico di Made in Sud, la Rai ha deciso di puntare su un volto giovane, fresco e soprattutto amatissimo dal pubblico come quello dell’ex ballerino di Amici. Lo show comico andrà in onda in diretta dall’Auditorium del Centro di Produzione TV di Napoli, con la regia di Sergio Colabona per sette puntate. Il programma vedrà la partecipazione straordinaria di Elisabetta Gregoraci e di Biagio Izzo.

MADE IN SUD 2019: TUTTI I COMICI

Tante le novità di Made in sud 2019. Oltre alla presenza del nuovo conduttore Stefano De Martino, infatti, ci sarà una nuova scenografia e una nuova sigla. Quali saranno, invece, i comici che regaleranno tanto divertimento al pubblico in studio e ai telespettatori? Fra gli altri ci saranno Mino Abbacuccio, gli Arteteca, Mariano Bruno, Paolo Caiazzo, i Ditelo Voi, Enzo e Sal, Gino Fastidio, Ciro Giustiniani, Simone Schettino, Antonio D’Ausilio, Peppe Laurato e Rosaria Miele, Francesco Albanese, Peppe Iodice, Francesco Paolantoni, Max Cavallari. Lo show sarà, inoltre, impreziosito da un corpo di ballo composto da otto ballerine e guidate dal coreografo Fabrizio Mainini mentre la parte musicale della trasmissione Rai sarà curata, come sempre, da Frank Carpentieri.

LE PAROLE DI STEFANO DE MARTINO

Cresciuto su canale 5 sotto la guida di Maria De Filippi che gli ha prima permesso di realizzare il sogno di diventare ballerino e poi l’ha trasformato in conduttore affidandogli la conduzione del daytime di Amici, Stefano De Martino è pronto a spiccare il volo e a conquistare anche il pubblico di Raidue come conduttore di Made in Sud puntando tutto sulle sue origini napoletano e sull’innata ironia. «Faccio parte di una nuova generazione di personaggi tv. Ho assorbito tanto da quella precedente ma cerco di non scimmiottarla. Sono un autodidatta e ho un approccio informale e rilassato. Cercherò di mettermi a disposizione dei comici e del programma: sono autoironico, quindi anche se scherzano su di me non me la prendo» – ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni che, sugli sketch che animeranno la trasmissione, dice – «In realtà la maggior parte degli sketch sono preparati e studiati nel dettaglio. Ho imparato che la comicità è una cosa molto seria. Infatti abbiamo testato gli sketch in un teatro di Napoli con il pubblico pagante. Ma certo, ci saranno anche momenti in cui si improvvisa».



© RIPRODUZIONE RISERVATA