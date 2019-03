Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 7 marzo 2019: Ariete ritorno di fiamma

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 7 MARZO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, giovedì 7 marzo 2019. Andiamo a vedere quanto ha raccontato nella sua solita rubrica Latte e Stelle, sull’emittente radiofonica LatteMiele, segno per segno. L’Ariete è protagonista di un incredibile ritorno di fiamma. Il Toro invece sta per provare ad affrontare un nuovo percorso, mentre i Gemelli sono decisamente sottotono. Se per il Cancro quella di oggi è una giornata nella media chi può fare un netto salto di qualità è il Sagittario. Per la Bilancia invece sarà un giovedì molto particolare nel quale può accadere di tutto. Il Leone è alla ricerca, ormai da fin troppo tempo, della tranquillità che aspetta da molto tempo. Per il Capricorno invece bisogna fare molta attenzione per il transito di Urano che può regalare delle ottime sensazioni e la crescita sotto diversi punti di vista. Ora è il momento però di prendere delle decisioni importanti. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

ARIETE RITORNO DI FIAMMA

L’Ariete ha un fine settimana che sta per annunciare un ritorno di fiamma, poi se andiamo a guardare il mese di aprile con Venere favorevole si deve pensare che si stia davvero facendo un pensierino all’amore. Giovedì, venerdì e sabato sono giornate forti e importanti, potrebbero tornare la passione o un perdono. Qualcuno potrebbe tornare nella vita.

TORO NUOVO PERCORSO

Il Toro non si deve meravigliare se questi giorni iniziasse un nuovo percorso in termini di esistenza e, soprattutto, che coinvolge anche i sentimenti. In questo momento ci si chiede se chi si sta frequentando sia la persona giusta e quelli che non hanno un amore per ora si accontentano solo di riguardare. C’è sgomento in questa situazione, un po’ di sgomento o un’attesa, con Urano che è arrivato nel segno da poche ore è tempo di cambiamento che si potrebbe forse aver iniziato anche l’anno scorso.

GEMELLI SOTTOTONO

I Gemelli sono un po’ sottotono con un anno iniziato in modo sbandata con un progetto che sembrava importante ma poi lo è stato un po’ meno. Qualcuno ha messo il segno alle strette, si vorrebbe evadere ma prima di maggio sarà un po’ difficile. Alcune questioni legali vanno in ritardo, forse si è in attesa di una risposta. Sarà meglio tenersi alla larga dalle provocazioni.

CANCRO GIORNATA MEDIA

Il Cancro ha una giornata media e foriera di notizie interessanti, pochi sono gli sblocchi e in questo periodo si ha la sensazione di fare troppo per gli altri ma che tutto questo grande momento di forza non sia riconosciuto. Ci si è sforzati molto e e pochi se ne accorgono. In generale si deve stare più attenti alla forma fisica e lo stomaco è sempre il punto debole.

LEONE IN CERCA DI TRANQUILLITÀ

Il Leone sta mettendo a posto tutto ciò che non ha avuto tempo di

organizzare e guarire nel 2018. Molti saranno d’accordo sul fatto che se il 2019 ha creato disagi, fermi o blocchi non è perché è un anno negativo, ma perché sta mettendo a posto tutto quello che nel 2018 non è stato notato. Anche se si è notato un problema fisico o di salute è probabile che sia nato l’anno scorso. Quindi ora ci si può impegnare e risolverlo. In qualche caso, con la novità di un Urano dissonante, si potrebbe pensare di non volere fare più certe cose. I nati di fine luglio sono più sotto pressione. Se in amore si ritiene che uno dei due sia troppo in competizione è tempo di tornare a più miti consigli.

VERGINE NON CONTENTA

La Vergine non è contenta della propria vita e cerca di mettere a posto tutto in dettaglio. Poi arriva una persona qualsiasi che può essere anche un capo o un amico che butta all’aria tutto ciò che è stato costruito. Ora non si è la pietra dello scandalo ma sono gli altri a creare difficoltà. C’è qualcuno che riesce a far innervosire un po’ troppo.

BILANCIA GIOVEDÌ PARTICOLARE

La Bilancia ha un giovedì particolare, ha bisogno di incoraggiamento e si ha sempre voglia di farsi notare perché si è dominati da Venere. Poi però quando si è sul palcoscenico ci si vergogna o si pensa che dietro le quinte non si stia male. Per fortuna febbraio non è stato un mese di scoperte. Diciamo per fortuna perché marzo potrebbe essere particolarmente intrigante in amore.

SCORPIONE PASSATO DA DIMENTICARE

Lo Scorpione non deve pensare al passato, quando non si riesce a dimenticare un passato che ha fatto del male è meglio guardare tutto in modo non troppo pessimista e cercare di avere i chiarimenti entro domenica per tutti quelli che vivono delle relazioni un po’ particolari. In questo momento l’amore è tenuto sotto controllo, qualcuno potrebbe sentirsi più geloso, diffidente e scoraggiato.

SAGITTARIO GIORNATA IMPORTANTE

Il Sagittario ha una giornata importante, sta riprendendo quota, quest’anno prima o poi l’occasione la porta. Il riuscire o il non riuscire dipende soltanto da se stessi e le stelle portano l’occasione. Se si ha un esame o una prova i periodi buoni danno l’opportunità ma poi sta al segno non fare scena muta. Se arriva un lavoro che non si sa fare forse è meglio rinunciarci, si tratta dell’unico caso in cui si dovrà dire no.

CAPRICORNO, URANO TRANSITO INTERESSANTE

Il Capricorno da ieri ha Urano che ha iniziato un transito importante, questo è un oroscopo che porta una svolta alla vita, come al solito le svolte non avvengono in 24/48 ore. Ci vuole più tempo però i grandi progetti necessitano di spazio per essere confermati. Le uniche giornate conflittuali sono venerdì e sabato. In amore conferme.

ACQUARIO VOGLIA DI CAMBIAMENTO

L’Acquario non ha più voglia di fare la solita vita, qualcuno è ribelle, altri poi si arrabbiano, sbattono la porta e se ne vanno. In alcune situazione l’Acquario potrebbe pensare a un cambiamento di vita non determinato da questa situazione di tensione ma da altri eventi. Chi ha avuto un figlio o deciso di fare cose importanti si trova a essere al centro d’attenzione delle stelle. In ogni caso certe situazioni si presentano più difficili del previsto.

PESCI LUNA NEL SEGNO

I Pesci hanno un giovedì con la Luna ancora nel segno ma a livello lavorativo è impossibile dire che tutto fila liscio come l’olio perché vorreste fare qualcosa in più. Si potrebbe portare avanti però una protesta a una persona che ha sottovalutato il segno. Per gli uomini del segno è difficile dimenticare il passato e le donne hanno poi un grande e smisurato bisogno d’amore e protezione, qualcuno che abbracci e consoli. Quelli che hanno iniziato l’anno con una separazione o un problema ora devono cercare di andare avanti comunque. Il segno dei Pesci tiene molte cose dentro e a volte scaricarsi è importante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA