BEATRICE ZOCO/ Video, il duetto della discordia…con Amanda Lear (Sanremo Young)

Beatrice Zoco è una dei giovanissimi concorrenti di Sanremo Young, il talent show condotto da Antonella Clerici su Rai Uno. La prossima puntata andrà in onda venerdì 8 marzo in prima serata, ma intanto vediamo cosa è successo la settimana scorsa. La ragazza si è esibita insieme a Baby K sulle note di Da zero a cento. Il duetto è stato valutato in maniera non particolarmente entusiasta dalla giuria, che ha assegnato alla coppia un punteggio pari a 82. Al termine della puntata, sommando i voti dell’Academy e del telefoto, Beatrice Zoco si piazza a un passo dal podio, al quarto posto, subito dopo Tecla Insolia. In cima alla classifica si sono piazzati, invece, Giuseppe Ciccarese e Giovanna Camastra. Rimangono a rischio eliminazione Eden, Kimono, Antonio Vaglica e Maxi Urban. Questi ultimi due non vengono salvati dallo show-down di Lorella Cuccarini e sono costretti ad abbandonare il programma. Prosegue, quindi, l’avventura Beatrice Zoco sul palcoscenico dell’Ariston, alla ricerca della vittoria che darà l’occasione di accedere direttamente alla categoria nuove proposte di Sanremo 2020.

Amanda Lear contro Beatrice Zoco

L’esibizione di Beatrice Zoco e Baby K non piace particolarmente ad Amanda Lear, che non ha espresso parole di incoraggiamento nei confronti della coppia canora. La Lear ha stroncato immediatamente la performance criticandola aspramente. “A me non piacciono questi tormentoni estivi”, ha affermato lanciando una frecciatina non tanto alla giovane concorrente, quanto alla sua partner. Il voto che accompagna questo commento è un misero 2, valutazione non apprezzata dal pubblico in teatro che, in diretta, ha espresso il proprio disappunto fischiando e urlando “Vergogna” nei confronti della giurata. “Sono un giudice, posso farlo!”, ha replicato Amanda, scatenando ulteriormente l’ira dei presenti e delle persone che seguivano il programma da casa, i quali hanno comunque supportato la giovane Beatrice e le hanno permesso, col televoto, di proseguire la sua scalata alla vittoria. Vedremo come se la caverà la ragazza in occasione della prossima puntata del programma. Riuscirà a conservare il suo tanto amato posto nello show?

I cuoricini dei follower

Il duetto di Beatrice Zoco e Baby K non è piaciuto ad Amanda Lear, ma non al popolo di Instagram. La ragazza, infatti, ha condiviso uno scatto che la ritrae durante l’esibizione, collezionando tantissimi commenti, alcuni dei quali addirittura riferiti alla valutazione di Amanda. La foto, corredata da un commento semplice ma d’effetto, “Bomba”, e corredato da un cuoricino, ha scatenato le reazioni dei fan, che si sono immediatamente uniti per fare fronte comune contro la giurata che l’ha giudicata in maniera nettamente insufficiente. “Complimenti. Non la pensare ad Amanda. Bravissima!”, dice un follower, inserendosi in una pioggia di cuori rossi indirizzati alla giovane cantante. Fanno eco a questi messaggi tantissimi complimenti e altrettanti like con cui il pubblico dimostra ancora una volta il suo grandissimo affetto nei confronti di questa piccola grande donna, come viene definita da una follower che ha commentato lo stesso scatto. Scopriremo presto se il pubblico, oltre a starle vicino sui social, continuerà anche a supportarla in questo percorso all’interno della trasmissione.





