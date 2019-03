Finalisti Sanremo Young/ Chi convincerà pubblico e giuria? Solo 4 posti liberi

La quarta (e penultima) puntata del teen talent Sanremo Young, va in onda stasera, venerdì 8 marzo 2019, sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Antonella Clerici, condurrà la semifinale che aprirà i battenti ai finalisti di questa edizione che la prossima settimana, si giocheranno tutto. Sei giovani e talentuosissimi artisti, tra poche ore si giocheranno tutto, per dare il massimo e conquistare appieno Academy e il pubblico a casa. Due gli ospiti d’eccezione dello show: Gino Paoli e Gigi D’Alessio. A sfidarsi saranno invece: Beatrice Zoco, Eden, Giovanna Camastra, Giuseppe Ciccarese, Kimono, Tecla Insolia. I posti per la finalissima invece, sono solamente 4 e quindi 2 di loro, dovranno rinunciare al grande sogno: quale sarà il vincitore? Partiamo innanzitutto, con il meccanismo di gara della semifinale. I ragazzi rimasti in gara, calcando il palcoscenico del Teatro Ariston, dovranno dimostrare di essere prontissimi per la finalissima del prossimo 15 marzo.

Sanremo Young, chi andrà in finale?

Ma cosa determinerà i finalisti di questa seconda edizione di Sanremo Young? Spiccate abilità canore, spigliatezza in scena e passione per il canto, potranno sicuramente fare la differenza. Conquistare la Giuria di esperti e il pubblico a casa però, dovrà essere l’obiettivo primario dei sei talenti rimasti ancora in gara. Nel quarto appuntamento di stasera dal titolo “Il Sogno”, la classifica è il risultato del voto combinato di Academy e Televoto (894.22 da numero fisso, per votare da cellulare con sms 475.475.0). Da questo, si aggiungerà anche il giudizio della Sanremo Young Orchestra e Gigi D’Alessio, decretando lo Showdown, ovvero la possibilità di salvare solamente uno dei cantanti a rischio eliminazione. L’Academy di Sanremo Young 2019 è composta da dieci amati personaggi del mondo dello spettacolo, suddivisi tra cantanti, showgirl e conduttori: Enrico Ruggeri, Noemi, Rita Pavone, Belen Rodriguez, Rocco Hunt, Shel Shapiro + Maurizio Vandelli, Amanda Lear, Baby K, Angelo Baiguini, Giovanni Vernia. Questi personaggi insieme al pubblico da casa (attraverso televoto) determineranno la classifica finale.

