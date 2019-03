GIOVANNA CAMASTRA/ Video, con Rocco Hunt da penultima a seconda (Sanremo Young)

Giovanna Camastra, giovane protagonista di Sanremo Young, si è esibita, nel corso dell’ultima puntata dello show, insieme al membro dell’Academy Rocco Hunt. La rivedremo venerdì 8 marzo per sfidare ancora una volta i suoi avversari e tentare di conquistare l’ambita vittoria, biglietto d’ingresso diretto alla categoria nuove proposte di Sanremo 2020. La performance è piaciuta, soprattutto al pubblico a casa, che le ha permesso di risalire la classifica della serata, piazzandosi in seconda posizione. La giuria, infatti, con un punteggio di appena 73 punti, l’aveva relegata al penultimo posto, seguita solo da Maxi Urban, uno degli eliminati della serata. Giovanna e il suo partner musicale si sono esibiti nel tormentone lanciato da Hunt stesso, Wake up, dopo Sanremo 2016. Il pezzo è diventato subito una hit, soprattutto tra i giovani come Giovanna, che, da calabrese, deve aver trovato comunque tante difficoltà nel cantare in napoletano, come fa notare lo stesso Rocco alla fine dell’esibizione.

Giovanna Camastra conquista l’Academy…

Al termine della performance di Giovanna Camastra e Rocco Hunt, Antonella Clerici non può non notare l’entusiasmo di Giovanni Vernia, il quale, ironicamente, prende la parola dicendo “No, non mi sono divertito per niente!”. “No, non mi piace. 10!”, continua. Anche Rita Pavone e Noemi sono molto soddisfatte dell’esibizione, eppure Rocco Hunt si sente in dovere di dire “Mi raccomando, colleghi dell’Academy”. Antonella chiede quindi a Giovanna quali sono le sue sensazioni in merito al duetto appena concluso e la ragazza, emozionata, ringrazia il suo partner e dice “È stato bellissimo”. “Questa sera hai spaccato”, le risponde Rocco, facendo notare al pubblico che per Giovanna cantare in napoletano una canzone come quella, ritmata e bisognosa di grande interpretazione, non è stato facile. Tra l’altro, precisa il giurato, in settimana si era pensato di alzare il tono della canzone ma per il rapper risultava veramente troppo difficile eseguirla in quel modo. Il risultato è stato la necessità, da parte di Giovanna, di adattarsi alla scelta del suo partner musicale, accentuando il livello di difficoltà della canzone.

…tranne Amanda Lear

L’unica a non apprezzare la performance è Amanda Lear, che assegna a Giovanna Camastra un misero 4. La scelta viene contestata aspramente dal pubblico a casa, che accoglie il giudizio della Lear tra urla e fischi. “Amanda, meno male che stasera tu non ti esibisci”, scherza Rocco Hunt, riferendosi alla sfilza di voti bassi assegnati dalla giurata ai colleghi esibitisi prima di lui. “È vero”, urlano gli altri membri dell’Academy, soprattutto Baby K, reduce da un 2 ricevuto per la sua esibizione con Beatrice Zoco. “Ho sentito solo Rocco. La canzone è bellissima, mi piace tanto, ma ho sentito solo lui. È sparita Giovanna”, afferma la Lear che, come fa notare Antonella Clerici, è sempre contraria ai giudizi espressi dagli altri giurati. “Vai a vedertela tu con Amanda”, conclude la conduttrice invitando Rocco a tornare al suo posto nell’Academy e salutando la Giovanna che raggiunge i suoi colleghi per aspettare la classifica finale. Non immagina ancora, la giovane concorrente, che il pubblico a casa le dimostrerà così tanto affetto da farla salire in seconda posizione.





