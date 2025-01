Valeria Marini, chi è la showgirl: “Ho sofferto molto per l’aborto”

L’attrice e showgirl torna a fare tappa a Storie di donne al bivio su Rai2, Valeria Marini si è raccontata in passato in svariate occasioni, dove ha parlato dell’aborto al quale è stata costretta da sua madre quando aveva solamente 15 anni. Nel corso di una intervista concessa a Belve, Valeria Marini ha raccontato così a Belve come sono andate le cose con la mamma Gianna Orrù che ha deciso di farla abortire: “Non sapevo che avrei avuto un’interruzione di gravidanza, sono andata in una clinica privata, ero una ragazzina. Mia mamma l’ha fatto per il mio bene” ha svelato l’attrice tornando indietro con la memoria.

Impossibile ovviamente da debellare quei ricordi, ma Valeria Marini ha raccontato a riguardo: “Ho cancellato un po’ dalla memoria perché ho sofferto molto, sia fisicamente sia psicologicamente. Ma naturalmente è una cosa che poi mi è rimasta dentro, una ferita”.

Valeria Marini e gli altri aborti vissuti: “Vissuto qualcosa di tremendo”

Negli scorsi anni l’attrice si è lasciata andare ad altre curiose confessioni sul suo privato, Valeria Marini in passato ha parlato degli aborti vissuti, ne sono capitati altri due con il passare del tempo. “Una sera, dopo l’ennesima lite, ho avuto una tremenda emorragia. Non mi sono neanche fatta ricoverare” ha raccontato la showgirl che è poi stata travolta da un altro dramma quando era al fianco di Vittorio Cecchi Gori, una gravidanza interrotta e che ha poi creato strascichi non certo indifferenti nella vita dell’attrice: “Ero disposta a qualsiasi sacrificio, ma quando ho dato la notizia a Vittorio, la sua risposta è stata:

“E come facciamo ad andare in barca?”. Di comune accordo abbiamo deciso di interrompere la gravidanza, ma non ho mai smesso di pensare a un figlio” ha confessato Valeria Marini rievocando la reazione dell’imprenditore.