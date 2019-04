GIORGIA SURINA/ “La musica è l’unica cosa che ci salva oggi” (Che fuori tempo che fa)

L’attrice e speaker radiofonica Giorgia Surina sarà ospite di Fabio Fazio a Che fuori tempo che fa, in onda lunedì 1 aprile in seconda serata. La conduttrice siederà all’ormai conosciutissimo tavolo di Rai Uno insieme agli habitué Max Pezzali e Mago Forest e agli ospiti speciali Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Massimiliano Rosolino e Claudio Cecchetto. Subito dopo la copertina di Maurizio Crozza, Giorgia interverrà nelle discussioni che si sviluppano negli studi di Che fuori tempo che fa, tutte rigorosamente moderate e gestite dal conduttore Fabio Fazio. Si parlerà di sport, di medaglie olimpiche, di campioni del mondo, ma anche di teatro, in riferimento allo spettacolo Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show, in giro per l’Italia con un conseguente grande successo di pubblico. Giorgia, attualmente impegnata, insieme a Carlo Elli, nella conduzione del programma radiofonico Shaker, in onda su RTL 102.5 sarà chiamata a intervenire nella discussione portando in tv i suoi pensieri, ma anche le sue esperienze, lavorative e non, rispetto agli argomenti trattati. Un’artista come lei, che nella vita ha fatto veramente di tutto, dalla conduttrice tv all’attrice, dalla speaker radiofonica alla dj, avrà sicuramente tanto da raccontare al pubblico che deciderà di seguire il programma del lunedì notte.

44 anni e non sentirli affatto

Giorgia Surina ha da poco compiuto 44 anni. Lo sappiamo perchè la conduttrice radiofonica, l’8 marzo, giorno del suo compleanno, ha condiviso uno scatto su Instagram che dimostra come la sua età lei proprio non se la senta addosso. La foto, infatti, la ritrae in una maniera un tantino sexy, oltre che più in forma che mai, con un’espressione a metà strada tra il disperato e il divertito. Lo scatto è elegante, niente di volgare, ma l’attrice si presenta in culotte, con un gilet che le copre (e non) il décolleté. La foto è corredata da un commento ironico “Forty what?! #happybirthdaytome” e, nel giro di pochissimo tempo, ha collezionato quasi 30.000 like. Dopo la sorpresa fatta a Giorgia dai fan, ne è arrivata una a lei. A fargliela è stato l’amico Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, che ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto dei tempi di MTV: “Eravamo dei bambini”, ha scritto Giuliano. E Giorgia ha subito replicato, con il solito tono ironico e divertito: “Ma un po’ lo siamo ancora”. Il legame con la musica, sin dal debutto a Mtv, è fortissimo: “La musica è l’unica cosa che ci salva oggi”, ha dichiarato a Open.

Giorgia Surina e il popolo di Instagram

La sorpresa fatta da Giorgia Surina il giorno del suo compleanno ha lasciato veramente senza parole i suoi follower, che non avevano quasi mai avuto modo di osservare la loro beniamina in una versione così intima e privata. Il profilo Instagram di Giorgia, infatti, è sì molto attivo, ma consta principalmente di foto che la ritraggono in occasioni lavorative o, anche se in situazioni più private, sempre perfettamente vestita. E soprattutto sorridente. Il profilo della Surina, che conta 265mila follower, comprende ben 1.435 post, ognuno dei quali ampiamente commentato da chi la segue, che ci tiene sempre ad affidare alla rete qualche bella parola nei confronti dell’attrice. Ai commenti si aggiungono piogge di like, che con i loro cuoricini dimostrano alla Surina quanto sia amata dal pubblico. Foto sexy o no, culotte e décolleté in vista o meno, a guardare gli scatti condivisi da Giorgia, non si direbbe che quest’anno abbia spento 44 candeline. Il suo “Forty what?”, allora, forse era veramente appropriato.





