Giulia De Lellis parla di Andrea Damante/ Lavori in corso: “Non sono fidanzata, ma…”

Giulia De Lellis è tornata ufficialmente tra le braccia di Andrea Damante? L’esperta in tendenze, ha deciso di rispondere in prima persona, cercando di mettere in chiaro il gossip che la vede protagonista ormai da molte settimane, specie dopo la rottura ufficiale con Irama. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si è sbilanciata più del dovuto ma nonostante questo, ha comunque offerto delle indiscrezioni per i fan, golosissimi di novità in merito. La De Lellis, ha “confermato” velatamente il riavvicinamento, specificando che le cose tra di loro, sono molto in modalità “lavori in corso”. L’influencer quindi, ha chiaramente deciso di andarci con i piedi di piombo, per evitare possibili delusioni e sofferenze. Il settimanale Effe, ha voluto organizzare una intervista aperta al pubblico, per farla confrontare on gli estimatori. Giulia, si è compiaciuta per avere ricevuto domande molto discrete e poco invadenti, confidando che nessuno si è interrogato sulla sua vita personale.

Giulia De Lellis: “Non sono fidanzata, ma…”

Nonostante questa bella precisazione, Giulia De Lellis non ha potuto fare a meno di apostrofare questo come un momento molto particolare della sua vita. “Siete riusciti a rispettare questo mio momento ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Si dice sempre che c’è eccessiva curiosità o incapacità di rispettare certi momenti, e che i personaggi del web sono presi di mira. Ieri invece non è stato così, è stato bello”, ha raccontato l’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne. La De Lellis, ha continuato il suo discorso tramite le Stories di Instagram, ed ovviamente è venuto fuori anche Andrea Damante. “Volevo anche dirvi che come sempre, quando e se mai dovessi fidanzarmi, sarò molto felice di parlarvene io stessa. Per ora sto molto bene così”, ha precisato. L’ufficialità ancora non è arrivata ma, dopo la rottura con Irama, gli avvistamenti dell’ultimo mese, hanno avuto modo di mostrarci Giulia e Andrea tra coccole e romanticismo. Dopo il tradimento e la rottura, la De Lellis aveva giurato di volere rivedere il Dama “l’anno del mai”, ed invece…

© RIPRODUZIONE RISERVATA