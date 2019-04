Laura Pausini e la nipote morta dopo malattia/ “Al cimitero rubano fiori sulla tomba”

Duro sfogo di Laura Pausini nell’intervista a “La versione delle due” di Rai Radio2. La cantante, scoppiata in lacrime ricordando il collaboratore morto nel 2012, ha poi raccontato alcuni episodi avvenuti nel cimitero di Solarolo, dove è seppellita da due anni la nipote, morta a 2 anni e mezzo per una rara malattia. «Rubano i fiori, rubano i giocattoli che gli mettiamo. Queste persone devono pagarla pesantemente, non è possibile che vadano nei posti dove i defunti riposano e dove chi li piange lascia un oggetto». Laura Pausini ha chiesto quindi che vengano installate delle telecamere per individuare i responsabili. «È una cosa vergognosa», ha aggiunto. Come riportato da La Nazione, la cantante non è l’unica a lamentare questi casi. In passato alcuni parenti della piccola Francesca Zoli, morta nell’aprile del 2017 a causa di una rara malattia, avevano denunciato questi episodi.

LAURA PAUSINI E LA NIPOTE MORTA DOPO MALATTIA

Quella di Francesca Zoli è una storia particolare, raccontata da sua madre, che è cugina di Laura Pausini. La piccola era affetta da una grave malattia genetica, la sindrome da selezione 1p36. Chi ne è affetto ha cromosomi con il DNA mancante. Questa mancanza provoca cambiamenti nelle strutture facciali, gravi difficoltà di apprendimento e problemi di comunicazione orale, di cuore e muscoli, difficoltà nella respirazione. La cantante ha quindi voluto raccontare l’addio alla piccola Franci. «La piccola Francesca è tornata al suo pianeta 1p36». Laura Pausini ha quindi parlato della battaglia di sua cugina, «una mamma che ha inventato una favola per raccontare una malattia che alla fine non è stata niente altro che la loro vita quotidiana, fatta di cose diverse da quelle di chi nasce sano, ma fatta di cose uguali perché l’amore non è mai diverso per un figlio». E anche allora si disse commossa, «perché non riesco ad immaginare il suo dolore, mi sento come se volessi respirare e non so come si fa».





© RIPRODUZIONE RISERVATA