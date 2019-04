Michael Terlizzi gay?/ Grande Fratello 16: Cristian Imparato lo stuzzica e indaga…

Michael Terlizzi gay? Questo è il dubbio di Cristian Imparato. Il cantante quindi, sta cercando si sondare il terreno per capire oppure no, se con il belloccio tutto muscoli, potrebbero esserci delle possibilità. Le dinamiche del Grande Fratello 16, cominciano a farsi interessanti, creando del gossip particolarmente curioso. Tutto è iniziato ieri, commentando le foto di Valentina Vignali. La giocatrice di basket infatti, ha più di 2 milioni di follower e, parlando proprio con Cristian, ha svelato di guadagnare molto denaro per merito di Instagram. A questo punto, Imparato si è domandato come mai la “Vignalona” fosse tanto famosa e Michael Terlizzi, ha affermato di avere visto delle sue fotografie ancor prima di entrare nella Casa. La stessa cosa però, è accaduta anche con Cristian, fino a commentare un suo scatto molto audace dentro la vasca da bagno. “Comunque Cristian io vedo spesso anche le tue foto. Me le sono viste tutte. Mi è rimasta impressa una in particolare di te in vasca da bagno, in posa sexy”, ha affermato Michael. A questo punto, Cristian ha avuto modo di stuzzicarlo: “Quindi ti è piaciuta quella foto, ti è proprio rimasta in mente. Possiamo dire che la mia foto ti ha colpito”.

Michael Terlizzi gay? Cristian Imparato indaga…

Alla conversazione tra Michael e Cristian, era presente anche Gennaro che ha apostrofato scherzosamente Imparato come un “porcello”. “Diciamo che io non ho sfumature, o sono bianco o sono nero”, ha risposto il cantante. Dopo questo scambio di opinioni, nella Casa del Grande Fratello 16, si sono creati i primissimi gossip. E così, Cristian ha continuato a stuzzicare Michael, indagando sul suo orientamento. “Conoscendo tuo papà, il discorso che tu non hai mai portato a casa una ragazza come l’ha presa? I tuoi non hanno mai fatto domande strane? Hanno mai pensato qualcosa di strano. Ci sta. Ma dai è normale che uno a 32 anni possa pensare che sei dell’altra cosa…”. Per tutta risposta, Terlizzi ha replicato: “Io sono estremamente riservato. Però no, non ha pensato altro. Alla fine lui lavorava nei locali e mi vedeva insieme alle belle ragazze in giro in discoteca. Mi vedeva anche uscire con queste ragazze”. Imparato, non contento della risposta, ha chiesto aiuto a Gianmarco Onestini che insieme a lui ha fatto Temptation. “Io non lo conosco fuori. Ci siamo sentiti anche dopo Temptation Island, ma solo al telefono”, ha concluso il fratello di Luca. La storia comincia a farsi interessante…

