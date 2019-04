Melissa Satta, “Maddox non ero pronta ad averti”/ Parole choc sul figlio con Boateng

Melissa Satta lascia tutti a bocca aperta i suoi fan con un post su Instagram, dove faceva gli auguri di buon compleanno al figlio Maddox. Scrive: “Il giorno in cui sei arrivato tu 15 aprile 2014. Tu che hai stravolto la mia vita, hai portato una ventata di gioia, felicità e amore. Sei un bambino bello, felice e pieno di voglia di vivere. Affronti ogni giorno la vita con grinta ogni tanto ci metta davanti a qualche difficoltà. Per me non era mai il momento giusto, ma ringrazio che questo momento sia arrivato“, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Sicuramente da questo post si può notare ancora una volta quanto cuore ci metta Melissa nei confronti di un figlio che ha sempre difeso da tutto e tutti. Un bimbo avuto dalla splendida storia d’amore con Kevin Prince Boateng, che cita: “Mamma e papà ti ameranno sempre“. Sono numerosi poi anche i messaggi dei fan pronti a fare gli auguri di buon compleanno al piccolo.

Melissa Satta, “Maddox non ero pronta ad averti”. La rivelazione della showgirl

Nonostante Melissa Satta abbia fatto degli auguri splendidi al figlio Maddox e abbia incluso suo padre nel messaggio le cose non stanno andando benissimo nella sua vita. La rottura con Kevin Prince Boateng è stata sofferta da entrambe le parti, anche se da questo messaggio si capisce bene come i due siano pronti a fare di tutto per stare vicino al loro bimbo dandogli la giusta attenzione. Di recente Melissa Satta ha anche tolto il cognome Boateng dal suo profilo di Instagram, altro elemento che fa sancire come il rapporto con il calciatore del Barcellona sia ormai definitivamente tramontato. Al momento però non sembra esserci nessun altro uomo al fianco della splendida showgirl, se non proprio Maddox che al momento è davvero l’unico al centro dei suoi pensieri.

Il post d’auguri





