MELISSA SATTA A DUBAI SENZA BOATENG/ Foto, “famiglia e amici… mi avete regalato momenti stupendi”

Aria di crisi tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Continuano a moltiplicarsi le voci circa un possibilmente allontanamento tra l’ex velina di Striscia La Notizie e il campione del Sassuolo che, dopo aver trascorso il Natale lontani, hanno cominciano il 2019 allo stesso modo. La conferma arriva dai social dove la Satta ha pubblicato una serie di foto che la vedono in compagnia del figlio Maddox, della famiglia e di alcuni cari amici a Dubai, dove ha voluto cominciare il nuovo anno regalandosi una meritatissima vacanza. Nessuna traccia di Boateng, che non ha commentato alcuna foto della moglie né tantomeno pubblicato qualcosa sul suo profilo Instagram; anzi l’attaccante del Sassuolo sembra essersi barricato in una sorta di “silenzio stampa” che insospettisce ancora di più. (Clicca qui per vedere le foto di Melissa Satta a Dubai)

Melissa Satta: “Con l’aiuto delle persone che ti vogliono bene si superano anche le dune più alte”

A destare ulteriori sospetti in merito ad una possibile crisi di matrimonio tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono le parole scritte dalla showgirl su Instagram. L’ex velina di Striscia La notizia, infatti, ha pubblicato una serie di foto che la ritraggono al sole di Dubai negli Emirati Arabi. Non solo, nelle Instagram Stories la Satta ha pubblicato una serie di frasi che hanno fatto pensare al peggio: “Con l’aiuto delle persone che ti vogliono bene si superano anche le dune più alte”. In tanti hanno letto nelle parole della ex velina una sorta di “confessione” riguardante proprio la relazione con Boateng. A confermare la versione dei fatti ci ha pensato poco dopo ancora una volta Melissa con un altro post: “Ciao ciao Dubai… è ora di tornare a casa, dopo 6 giorni meravigliosi con la famiglia e gli amici… mi avete regalato momenti stupendi”. Parole che non lasciano più alcun dubbio e che hanno spinto diversi magazine di gossip a parlare con certezza di una crisi matrimoniale tra Melissa e Kevin.

Le ultime parole di Melissa Satta su Boateng

Naturalmente si tratta solo di supposizioni, visto che né Melissa Satta né Boateng hanno confermato la notizia di una crisi. Anzi le ultime dichiarazioni ufficiali rilasciate dall’ex velina di Striscia La Notizia sono state chiare e precise: “Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora una donna sposata” ha dichiarato durante l’ultima intervista rilasciata al settimanale Chi di Alfonso Signorini. Dove sta la verità? Ricordiamo che la coppia si è fidanzata nel 2011, nel 2014 è nato il primo figlio Maddox e nel 2016 hanno deciso di sposarsi con una cerimonia a Porto Cervo.



