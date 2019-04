Pamela Prati ha un malore, matrimonio finto?/ Signoretti: “Si lasceranno prima o…”

Sono davvero giorni concitati questi per Pamela Prati e proprio tutto questo parlare e accusare potrebbe averla portata ad una sorta di “collasso” nervoso e ad un malore non meglio precisato. Nei giorni scorsi il suo entourage ha fatto sapere che la showgirl sarda ha avuto un malore lieve da cui si sta riprendendo forse proprio dovuto allo stress subito per via delle continue voci e smentite sul suo presunto matrimonio con l’imprenditore Mark Caltagirone. Lo stesso Corriere della Sera ha riportato le dichiarazioni della showgirl che dice di essere “distrutta,affranta e arrabbiata“ per tutta questa situazione. Rimane il fatto che sul matrimonio con Mark Caltagirone c’è ancora un alone di mistero. All’anagrafe la showgirl sembra risultare ancora nubile mentre Verissimo ha confermato le nozze parlando di immagini esclusive presto in onda nel programma di Silvia Toffanin, e allora dove sta la verità?

RICCARDO SIGNORETTI RIVELA CHE…

A rincarare la dose ci ha pensato oggi a Storie Italiane Riccardo Signoretti che ospite di Eleonora Daniele ha rilanciato: “Si tratta di un matrimonio molto strano, ci sono tanti fatti che non tornano, prima aveva detto che era sposata poi non era vero. Come se non bastasse, sembra che ci siano due figli che sarebbero stati presi in affido all’Estero ma solo uno ha il cognome di Caltagirone. Io mi aspetto che mi dica ‘Sono stata abbandonata da Caltagirone a pochi giorni dal matrimonio’, non credo che ci saranno le nozze“. Eleonora Daniele annuncia che oggi ne parleranno a Storie Italiane e cercheranno di andare a fondo alla questione anche se nei giorni scorsi proprio la sua collega Mara Venier si è detta certa che ‘l’amica Pamela Prati non l’abbia presa in giro’. Dove sta la verità allora e perché tanto mistero?

