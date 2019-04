ANTONELLA CLERICI/ “Condurrò un nuovo programma di cucina” (EPCC a teatro)

Antonella Clerici è tra le ospiti della seconda puntata di EPCC a teatro, lo show condotto da Alessandro Cattelan su Sky Uno. La conduttrice è pronta a raccontarsi alla scrivania di Cattelan tra passato e presente e non solo; la Clerici, infatti, sarà anche protagonista di due divertentissimi gioco. Il primo è un irresistibile cruciverbone che la riguarda molto da vicino e il secondo è il “Ok, il follower è giusto!”, un gioco che vedrà Antonellina impegnata ad indovinare il numero dei seguaci di alcuni instagrammer dalle foto del loro profilo. Il divertimento è assicurato! Intanto in queste ore si è tornato a fare il nome della conduttrice per un suo ritorno alla guida de “Il treno dei desideri”, il programma di successo di Rai1. Stando alle prime indiscrezioni, alla guida del programma oltre ad Antonella Clerici potrebbe esserci anche Stefano De Martino reduce dal successo di “Made in Sud”.

Antonella Clerici: “ho un progetto in testa”

Nuovo programma di cucina in arrivo per Antonella Clerici? Dopo il grandissimo successo de “La prova del cuoco”, ora condotto da Elisa Isoardi, la Clerici ospite della cerimonia di consegna del Premio Orio Vergani, ha rivelato a sorpresa: “ho un progetto in testa, ma per il momento è ancora top secret”. Di che programma si tratta? La Clerici si è lasciata scappare qualche indiscrezione su quello che sarà il nuovo progetto televisivo: “posso dirvi che sarà un programma di cucina, una cosa mai vista qui in Italia. Ho già tutto in mente, ma se vi dico di più, poi mi rubano l’idea…”. A chi le domanda se si è mai pentita di lasciare “La prova del cuoco”, Antonella non ha alcun dubbio: “assolutamente no. Non mi piace sedermi sugli allori, avevo bisogno di cambiare e di rinnovarmi, oltre che di dedicarmi ai miei affetti. Sono convinta di aver fatto la scelta giusta”.

Antonella Clerici: “Portobello? Succede di perdere”

Non è ancora chiaro quando andrà in onda questo nuovo programma di cucina, visto che Antonella Clerici ha fatto sapere che ora vuole riposarsi e disintossicarsi dalla tv. La conduttrice, reduce dalla riedizione di Portobello di Enzo Tortora, non ha nascosto la sconfitta dal punto di vista degli ascolti: “succede di perdere, questa volta è andata così ed è sacrosanto che non tutto vada per il verso giusto. Non sono una che ha problemi ad ammettere le sconfitte”. La Clerici ha parlato poi della sua scelta di lasciare Roma per trasferirsi in campagna con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle: “sì, sono nata in provincia e dopo tanti anni nella capitale ho sentito la necessità di ritrovare una dimensione diversa, meno cittadina e più campagnola, esattamente come piace a me”. Una vita rustica e rurale quella di Antonella, che ha raccontato: “ogni mattina Maelle, prima di andare a scuola, passa dal pollaio per vedere se ci sono le uova. E una cosa che le piace tanto fare e io adoro vederla felice tra le galline, i cavalli, e tutta quella natura che ci circonda. Non potrei chiedere di più”.



