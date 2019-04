AVENGERS – ENDGAME/ Video, In vendita i biglietti per la maratona del film Marvel

Ci siamo! L’attesa è finita! Sono ufficialmente aperte le prevendite per la maratona di Avengers – Endgame, il nuovo capitolo dei Marvel Studios ad Arcadia Cinema in arrivo nelle sale cinematografiche dal 23 aprile 2019. Si tratta di un vero e proprio evento per i milioni di fan che potranno così vedere in anteprima il nuovo capitolo dedicato al gruppo di supereroi dei Vendicatori di Marvel Comics. Il film, infatti, è il seguito di Avengers: Infinity War ed è il ventiduesimo film del Marvel Cinematic Universe nonché l’ultimo della cosiddetta “Fase Tre”. Da oggi, martedì 2 aprile 2019, sono ufficialmente aperte le prevendite per acquistare i biglietti per assistere alla prima di uno dei film più attesi dell’anno. Una pellicola di cui si è parlato tanto e che possiamo anticiparvi durerà più di tre ore.

Avengers – Endgame al cinema dal 23 aprile

Una bella notizia per i milioni di fan di Avengers. Martedì 23 aprile sarà possibile assistere alla maratona speciale dedicata all’uscita di Avengers – Endgame. Dopo aver letteralmente invaso le fanpage dedicate ai film dedicato ai super eroi della Marvel, i fan possono cominciare ad acquistare in prevendita i biglietti per assistere alla speciale proiezione di Avengers: Infinity War ed Endgame in programma dalle ore 21.20 del 23 aprile presso i The Space. I fan potranno decidere se guardare la maratona composta dal combo di entrambi i film, oppure semplicemente di vedere l’ultima creazione cinematografica diretta da Anthony e Joe Russo. Inutile negare che sui social e su internet è ufficialmente cominciata la caccia al biglietto e siamo certi che nel giro di poche ore tutte le prevendite andranno sold out. Del resto l’attesa è alle stelle, visto che il film Avengers – Endgame è il capitolo conclusivo del Marvel Cinematic Universe e vedrà gli Avengers battersi ancora una volta con Thanos.





