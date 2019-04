Giancarlo Magalli a processo/ Video, lite in tv con Adriana Volpe “Sei una rompi*”

Finirà in un processo la nota lite fra il conduttore de “I Fatti Vostri”, Giancarlo Magalli, e l’ex collega Adriana Volpi. A stabilirlo è stato il giudice per le indagini preliminari di Roma, che ha appunto deciso di rinviare a giudizio Magalli per diffamazione. Tutto nacque nel 2017 (il video lo trovate in fondo alla pagina), quando durante una puntata del noto programma di Rai Due, si verificò una banale (all’apparenza) lite tra i due; Magalli e la Volpe stavano discutendo dopo che era stata svelata l’età dello stesso presentatore, che poi ha replicato “Tu sei proprio una rompipalle”. Sembrava che la discussione fosse finita lì, ma evidentemente quell’epiteto non è stato digerito dalla Volpe e soprattuto è stato solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Anche il web era insorto nei confronti del conduttore, accusato fra le varie cose di sessismo. Magalli aveva quindi provato a stigmatizzare l’accaduto, spiegando che non ce l’aveva affatto con le donne, ma peggiorando la situazione: «che ho sempre rispettato e che forse si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni…».

LITE MAGALLI-VOLPE: PRESENTATORE A PROCESSO

Un tentativo di scuse tutt’altro che riuscito che il Gip ha valutato come lesivo nei confronti della reputazione della stessa Volpe, ed ha disposto che il pm «entro dieci giorni disponga l’imputazione nei confronti di Magalli». Sulla vicenda si era espressa lo scorso ottobre anche la parte lesa, la Volpe, che ospite presso gli studi di Vieni da Me, aveva ricordato così quell’episodio: «Io ero molto contenta di passare da Mezzogiorno in famiglia a I fatti vostriperché mi piaceva l’idea di lavorare con Giancarlo perché è una persona di cui avevo grande stima perché è un grande conduttore e un grande autore. Solo che poi si sono un po’ rovinati i rapporti, ultimamente». L’ex concorrente di Pechino Express aveva concluso la sua chiacchierata sull’argomento dicendo: «Il vaso cinese s’è rotto perché devo aver toccato dei nervi scoperti… E semplicemente per aver detto l’età di Giancarlo in onda, in diretta, è successo il finimondo». Di seguito il video famoso della lite

IL VIDEO DELLA LITE DEL 2017





