Justin Bieber, dalla depressione al Pesce d’Aprile/ “Hailey Baldwin è incinta”

Justin Bieber, nonostante stress e infelicità annunciati via Instagram, trova modo di sorridere. Ieri era il primo d’aprile, “April fools” per dirlo all’anglosassone, e il noto cantante canadese ha ben pensato di trollare i milioni di suoi fan e non solo. La star osannata in tutto il mondo ha deciso di pubblicare sui social una foto di un’ecografia datata due febbraio, che mostrava un feto di 8.3 centimetri, che coincide più o meno con la 14/15esima settimana di gravidanza. Uno scatto pubblicato senza alcuna didascalia, ma tanto è bastato a far scatenare i fan con numerosi like e commenti: in breve tempo la foto è diventata virale, e dopo una sola ora è riuscita a raggiungere quota un milione di like. A quel punto, non contento, il Justin canadese ha ribadito la questione pubblicando una foto di Hailey Baldwin, la sua dolce metà, incinta: su un lettino di ospedale, con il ventre prominente, e mentre viene visitata da alcuni medici. In primo piano, giusto per rendere il tutto ancora più credibile, un’asta per la flebo con una sacca contenente del liquido giallognolo di non chiara provenienza.

JUSTIN BIEBER, DALLA DEPRESSIONE AL PESCE D’APRILE

Justin Bieber ha rimarcato la dose commentando: “If U thought it was April fools” (Se pensavate fosse uno scherzo d’aprile). Altri cuori, altri like, altre migliaia di commenti. E come si suol dire, “non c’è due senza tre”, e nel giro di un’altra mezzora il buon Bieber ha pubblicato un’altra foto. Questa volta, però, si tratta di uno scatto di un’ecografia riguardante un cucciolo di cane: “Wait omg is that a… – scrive Bieber – APRIL FOOLs” (Aspetta, oh my god è un pesce d’aprile). Niente da fare quindi, il noto cantante e la bella Hailey non aspettano un figlio, ma non è da escludere che a breve tale bella notizia possa comunque giungere. Del resto Justin ha ormai raggiunto un’età matura per mettere al mondo un pargolo, 25 anni, e quale ragazza sulla faccia della terra non vorrebbe divenire mamma del piccolo di Justin? Tra l’altro è stato proprio lo stesso Bieber a spiegare, pochi giorni fa su Instagram, di volersi dedicare alla famiglia, prendendo una pausa dalla musica e da tutto il mondo che ci ruota attorno. La nipote di Alec Baldwin aveva invece confessato in una recente intervista di voler divenire mamma di quattro figli: più chiaro di così.

© RIPRODUZIONE RISERVATA